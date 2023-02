Vitalité forcé de reporter une formation sur les cas d’agression sexuelle

Le Réseau de Santé Vitalité a reporté une formation portant sur l’examen de cas d’agression sexuelle, prévue en février. Aucune infirmière immatriculée ne s’est portée volontaire dans les régions aux besoins les plus élevés: le Nord-Ouest et le Restigouche.

Le Réseau de santé Vitalité offre le programme d’infirmières examinatrices en cas d’agression sexuelle dans sept hôpitaux et trois zones (Nord-Ouest, Restigouche et Acadie-Bathurst).

«Le programme compte 16 infirmières actives dans ces régions. Deux infirmières examinatrices formées sont revenues à l’automne, mais trois membres de l’équipe sont actuellement en congé», indique la vice-présidente principale aux Programmes clients et aux Soins infirmiers, Sharon Smyth Okana.

Or, l’objectif de Vitalité est de disposer de huit infirmières examinatrices actives dans chaque zone (soit 24 en tout). Le réseau doit donc en former davantage.

La formation dure 64 heures et implique des partenaires gouvernementaux et communautaires tels que les services d’aide aux victimes, les forces de l’ordre, le laboratoire médico-légal et les procureurs. Une fois qualifiée, une infirmière examinatrice doit encore suivre 36 heures de formation continue par année pour maintenir ses compétences.

La prochaine formation à Vitalité devait avoir lieu en février. Le réseau a toutefois choisi de la reporter.

«Elle a dû être reportée en raison d’une participation insuffisante. Trois infirmières immatriculées s’étaient inscrites au cours, mais aucune d’entre elles ne se trouvait dans les zones Nord-Ouest (région 4) et Restigouche (région 5) où les besoins en personnel sont plus élevés», explique Mme Smyth Okana.

Elle assure que Vitalité continue de travailler à la formation d’un plus grand nombre d’infirmières examinatrices médico-légales.

«Un plan de gestion est en place pour s’assurer que les patientes reçoivent un soutien et des soins en temps opportun et pour maximiser les options offertes aux victimes», indique aussi Mme Smyth Okana.

Elle ajoute que Vitalité cherche des idées pour soutenir le programme, comme des solutions de télésanté.

Le réseau a évité d’expliquer pourquoi aucune infirmière du Nord-Ouest et du Restigouche ne s’est portée volontaire pour la formation à l’examen de cas d’agression sexuelle.

Mais la coordonnatrice provinciale des programmes d’infirmières examinatrices, Roxanne Paquette-Blanchard, a indiqué que les soins médico-légaux impliquent obligatoirement des heures de travail supplémentaires à Vitalité, en octobre.

«Quand les infirmières examinatrices sont sur appel [à la maison], elles reçoivent 3,50$ l’heure. Et le traitement des cas [à l’hôpital] peut prendre jusqu’à huit heures. Les gens qui font ça sont des licornes! Des personnes très rares, qui ont énormément de compassion», a-t-elle insisté.

Vitalité comptait 40 infirmières examinatrices en 2015. Le réseau en a perdu à cause de départs à la retraite, de congés de maternité et de défis de formation pendant la pandémie, selon sa PDG France Desrosiers.

Progrès à Horizon

De son côté, Horizon progresse dans l’amélioration de ses services infirmiers médico-légaux.

Le réseau de santé se félicite du retour de cinq infirmières examinatrices parmi les sept professionnelles qui ont démissionné pendant l’automne, à cause de critiques du premier ministre, Blaine Higgs. Celui-ci avait réagi au renvoi d’une victime d’agression sexuelle de l’hôpital de Fredericton, en raison d’un manque de personnel.

Le vice-président aux opérations cliniques d’Horizon, Greg Doiron, dit aussi avoir publié des offres d’emploi à temps plein pour son programme de soins infirmiers médico-légaux.

«Nous sommes heureux de confirmer que des candidats qualifiés ont répondu à chacune d’entre elles. Ils passeront en entretien dans les semaines à venir», exprime-t-il.

M. Doiron ajoute que Horizon a embauché un coordonnateur du programme de soins infirmiers médico-légaux à l’hôpital de Miramichi, tandis que les postes de coordonnateur des hôpitaux de Fredericton et Saint-Jean sont maintenant à temps plein. Il note que le coordonnateur à Moncton travaillait déjà à temps plein.

«Nous élaborons la mise en œuvre de solutions technologiques qui amélioreront l’accès à la formation intensive requise pour obtenir la certification d’infirmière du programme de soins médico-légaux», annonce par ailleurs M. Doiron.