Campbellton plaide pour le maintien de la collaboration régionale

La Commission des services régionaux du Restigouche a tenu, jeudi en soirée, sa toute première réunion publique de 2023, donc depuis l’entrée en vigueur des nouvelles entités formées à la suite de la réforme municipale.

La CSR-Restigouche est désormais composée de cinq entités, soit la Communauté régionale de Campbellton, la municipalité de Baie-des-Hérons (anciennement Charlo et Dalhousie), celle de Bois-Joli (anciennement Balmoral et Eel River Dundee), la Communauté rurale de Kedgwick, ainsi que le District rural de Restigouche.

Contrairement à certaines autres CSR, chacune de ces cinq entités compte non pas un, mais deux représentants à la table.

Selon le système établi par la province, chaque entité possède un vote par représentant. Le système change toutefois lorsqu’il est question de budget ou d’emprunts. Le nombre de votes augmente alors en fonction de la population, plus précisément à raison d’un vote supplémentaire par représentant par tranche de 5000 habitants. Comme Campbellton compte un peu moins de 15 000 citoyens, chacun de ses représentants se voit octroyer deux votes additionnels, pour un total de trois votes chacun. Au final, Campbellton se retrouve ainsi avec un total de six votes à la table contre quatre pour Baie-des-Hérons, deux pour Bois-Joli, deux pour Kedgwick et deux pour les districts ruraux.

Cette nouvelle formule a fait sourciller le maire de Campbellton qui voit en celle-ci une tentative d’octroyer une forme de veto «caché» aux plus grandes agglomérations. Dans son cas, bien qu’il n’ait pas atteint le veto formellement, il s’est fait un point d’honneur de dénoncer cette situation.

«Pour moi, ça va à l’encontre de ce que l’on essaye de bâtir en tant que région», a lancé Jean-Guy Levesque à l’endroit de ses confrères, plaidant plutôt pour une plus grande collaboration.

«Je ne veux pas d’une forme ou l’autre de veto, imposer des décisions parce qu’on possède un plus gros poids démographique. À mon avis, on est tous là-dedans égaux ou on ne l’est pas. Mon intention, c’est de jouer en équipe. Je veux qu’on prenne des décisions qui soient profitables pour chacun», a poursuivi le maire.

Routes

Pour ce qui est des enjeux à surveiller, outre les portfolios réguliers et ceux récemment ajoutés (déchets solides, urbanisme, tourisme), les membres se sont entendus quant à l’importance de maintenir la pression sur certains enjeux, notamment le recrutement et le maintien des services en santé, mais aussi l’entretien routier. À cet effet, ceux-ci ont confirmé la venue prochaine du ministre des Transports et Infrastructures, Jeff Carr.

«Nous avons eu récemment une rencontre virtuelle avec le ministre et il nous a confirmé sa venue dans la région le 16 février. On va en profiter pour lui montrer l’état des routes dans notre région et les différentes variations de climats selon qu’on se trouve à Baie-des-Hérons, à Saint-Arthur ou à Kedgwick. On veut qu’il réalise qu’on ne peut pas prendre des décisions sur l’entretien de nos routes à partir de Bathurst, car ça varie tellement d’un endroit à l’autre», a indiqué le président de la CSR-Restigouche, Brad Mann. Lui et ses membres plaident depuis plusieurs mois pour le retour des équipes de surveillances routières.

Le nouveau conseil d’administration de la CSR-Restigouche a tenu sa première réunion publique le 2 février dernier. Lors de celle-ci, Brad Mann (au centre) a été reconduit dans ses fonctions de président. – Acadie Nouvelle Jean-François Boisvert

Nouvel exécutif

À noter qu’en raison de changements liés à la réforme municipale, les membres de la CSR-Restigouche devaient se choisir un nouvel exécutif. Ceux-ci ont choisi de reconduire dans ses fonctions l’actuel président de l’organisme, Brad Mann. Le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, assumera pour sa part la vice-présidence et celui de Bois-Joli, Mario Pelletier, la seconde vice-présidence.