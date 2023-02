Le froid extrême persiste, des milliers de clients sans électricité

Ce matin, les résidents de l’est du Canada se sont réveillés avec un temps froid extrême.

Les températures ont chuté jusqu’à -30°C pendant la nuit, avec un indice de refroidissement éolien allant jusqu’à -45°C, et le temps arctique devrait durer jusqu’à dimanche, et ce, dans tout l’est du Canada.

«Ces températures sont certainement les plus froides dont je me souvienne, a déclaré Geoffrey Downey, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick. Cela crée juste toutes sortes de problèmes.»

M. Downey a un message pour le public: «Restez à la maison. Personne ne devrait être dehors.»

Les organismes gouvernementaux et privés se sont précipités vendredi pour fournir un abri aux personnes vulnérables dans des dizaines de municipalités du Canada atlantique et du Québec, car les conditions risquaient de causer des engelures à la peau exposée en quelques minutes.

Les grands vents, 40 km/h avec rafales jusqu’à 80 jm/h le long de la côte, cause de la poudrerie et rend la conduite automobile très dangereuse. La route est glacée par endroits, surtout dans la Péninsule acadienne où Environnement Canada a émis un avertissement de blizzard.

Plusieurs commerces ont décidé de garder leurs portes fermées pour la journée.

Les centres de ski Sugarloaf de Campbellton et Mont-Farlagne d’Edmundston sont fermés pour la journée.

Record de demande en électricité

Au Nouveau-Brunswick, plus de 3624 clients étaient privés d’électricité à 11h ce matin, la grande majorité dans la région de la capitale. Dans la Péninsule acadienne, environ 300 abonnés sont touchés, principalement dans la région de Neguac.

Au Québec, une pointe de consommation historique a été atteinte vendredi. Vers 17h30, un pic de demande de 42 701 mégawatts (MW) a été enregistré par Hydro-Québec.

La précédente pointe de consommation historique a été d’environ 40 500 MW en janvier 2022.

Prudence sur les routes

Le froid polaire qui traverse la province rend les routes plus glissantes et le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle à la prudence.

Plus la température descend, plus il est difficile de faire fondre la glace sur les routes et le ministère des Transports tient à ce que les automobilistes soient conscients des risques.

Afin de rendre les routes plus sécuritaires, les équipes du ministère des Transports épandent des produits fondants, comme du sel de voirie et ensuite des abrasifs, comme de la pierre, pour augmenter l’adhésion des pneus sur la route.

Mais quand le mercure descend sous la barre des -15°C, il devint très difficile de faire fondre la glace, selon les experts.