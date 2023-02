Dieppe: le Café Inclusio propose des emplois à des jeunes à besoins spéciaux

Si vous avez le goût de siroter un bon petit café dans un endroit chaleureux, qui n’est pas sans rappeler l’époque de la Nouvelle-France, pas besoin d’aller dans le Vieux-Montréal ou le Vieux-Québec.

Un détour par Dieppe suffira à apaiser votre soif et votre désir de faire un petit voyage dans le temps.

Situé dans le sous-sol de la Maison historique Doiron, le Café Inclusio n’est pas un café comme les autres. L’entreprise a été créée d’abord et avant tout pour permettre à des jeunes à besoins spéciaux d’acquérir une expérience de travail avec le public.

Le succès a été instantané.

Tellement que la ville de Dieppe a décidé de prolonger leur bail de quatre ans.

Le Café Inclusio, c’est le bébé de Suzanne Boudreau, Pierre Arsenault et Nathalie Perron, qui sont tous parents d’un jeune à besoins spéciaux.

Les copropriétaires sont visiblement heureux de voir que la communauté appuie leur entreprise.

À la question: qu’est-ce que c’est le Café Inclusio, Pierre Arsenault répond en riant: «C’est une place pour aller prendre un café!»

«En gros, c’est une entreprise qu’on a créée pour offrir des emplois à des personnes à besoins spéciaux», explique-t-il, plus sérieusement.

Le Café Inclusio est situé à Dieppe, au sous-sol de la Maison Doiron. – Gracieuseté

L’aventure a réellement commencé en 2017 par une simple discussion. «Je me rappelle, c’était un soir d’hiver en février. Nathalie nous a invités à aller prendre un café au Starbucks. Dès cette première rencontre, nous avions déjà trouvé le nom», ajoute-t-il.

Au début, l’entreprise ne faisait que des contrats mobiles dans des festivals, des réunions d’affaires ou des événements ponctuels.

«Nous allions livrer des breuvages et des pâtisseries à différents endroits dans la communauté», rappelle Nathalie Perron.

La pandémie est cependant venue mettre un frein à leurs ambitions. Les trois entrepreneurs ont alors décidé de pivoter vers un service de livraison de leurs produits, afin de garder leurs jeunes occupés.

En août 2022, l’entreprise a emménagé dans les locaux situés au sous-sol de la Maison historique Doiron, à Dieppe.

La municipalité avait accordé à l’entreprise un bail temporaire, mais comme le test a été un franc succès, le conseil a décidé de prolonger l’entente jusqu’en 2026, avec option de renouvellement.

Les huit employés sont des jeunes à besoins spéciaux entre 18 et 28 ans. «C’est difficile de mettre en mots la reconnaissance qu’ils ont tous et qu’ils ressentent. Pour eux, c’est une opportunité en or de pouvoir travailler et d’avoir un endroit où ils se sentent acceptés», mentionne Nathalie Perron.

«J’ai entendu une employée dire à quelqu’un qu’elle venait de finir de travailler. Juste le fait qu’elle a dit qu’elle avait été travailler et que nous, comme employeurs, nous lui avons donné cette chance, mon coeur était rempli de joie», ajoute Suzanne Boudreau.

«Tous ces jeunes-là voulaient travailler. Quand on a ouvert, on n’a pas eu à afficher les postes. On avait déjà une liste d’attente.Beaucoup de familles ont des jeunes qui veulent faire quelque chose de positif après l’école, mais après le secondaire, il n’y a plus de structures pour eux. Ils sont donc venus nous voir rapidement», poursuit-elle.

«Ils n’ont pas tous des emplois à temps plein, mais ça leur convient. Ils sont tous fiers d’avoir un emploi et de gagner un peu d’argent de poche. C’est nous qui devons nous adapter à eux et pas eux qui doivent s’adapter à leur travail.»

Ce que confirme d’ailleurs Victoria Greenwood. «Le Café Inclusio est un espace relaxant dans lequel je me sens à l’aise et où je peux me faire de nouveaux amis», explique-t-elle.

«Je suis toujours excité quand je vais travailler parce que je sais que je vais m’amuser.»

L’entreprise cherche présentement des compagnies locales pour créer des partenariats, que ce soit au niveau du café que de la nourriture offerte au Café Inclusio.

Il est un peu tôt pour parler d’expansion, mais les copropriétaires regardent déjà la possibilité de grandir, probablement du côté de Moncton.

Le café est ouvert du vendredi au lundi, de 10h à 15h.