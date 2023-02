Le froid extrême a tenu la Croix-Rouge canadienne en haleine

Des incendies résidentiels et l’éclatement à répétition de tuyaux gelés ont tenu la Croix-Rouge canadienne très occupée durant le week-end au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.

L’organisme humanitaire est intervenu à 12 reprises et est venu en aide à au moins 39 personnes sinistrées en raison d’incendies ou de problèmes de sécurité liés à l’éclatement de conduites et à des inondations associées au froid extrême.

La grande majorité des sinistrés ont reçu l’aide de bénévoles de la Croix-Rouge canadienne qui ont offert hébergement d’urgence, des repas et dans certains cas des achats de vêtements et articles de base essentiels.À Notre-Dame, à environ 25 kilomètres au nord de Moncton, trois adultes et un enfant ont été jetés à la rue après l’incendie qui a détruit une résidence le long de la route 115.

À Moncton, des tuyaux gelés qui ont éclaté et les dégâts d’eau qui en ont résulté ont forcé l’évacuation des résidents de deux appartements d’un immeuble de 24 logements sur la rue Bliss.

À Saint-Jean, une famille de sept personnes, dont cinq enfants, a été expulsée de sa résidence en raison de l’éclatement de tuyaux, des inondations et de l’interruption en électricité dans l’un des appartements d’un vieil immeuble de quatre étages se trouvant sur la rue King Est.

Toujours à Saint-Jean, plus d’une douzaine de personnes ont été forcées de quitter un immeuble de la rue Saint John en raison de dommages importants causés par l’éclatement de conduites d’eau.

«Les bénévoles de la Croix-Rouge ont organisé un hébergement d’urgence et des repas pour sept personnes provenant de quatre différents appartements. D’autres locataires se sont arrangés pour rester chez des parents ou des amis», a indiqué Dan Beddel, porte-parole de l’organisme.

D’autres bénévoles de la Croix-Rouge à Saint-Jean ont prêté main-forte à trois adultes après que leur immeuble situé sur l’avenue Taylor ait perdu l’électricité et le chauffage.

L’organisme humanitaire a également mené différentes opérations d’urgence à Amherst, Dartmouth, Halifax, dans le comté de Pictou, et à Higginsville, en Nouvelle-Écosse en raison d’incendies et de l’éclatement de conduites d’eau gelées.

À Truro, des dégâts d’eau et des problèmes de sécurité dus à l’éclatement de tuyaux ont forcé l’évacuation d’un complexe de 22 condominiums sur Willow Street.

La Croix-Rouge canadienne a également dû déployer des effectifs à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.