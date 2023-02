Manifestation à l’ancien champ de tir: «Dehors les bleuets!»

Ils étaient environ 200, dimanche matin, à défier une température frôlant les -10°C pour s’opposer au développement des bleuetières sur l’ancien champ de tir de Tracadie.

Les organisateurs de la manifestation espéraient sans doute voir une foule plus importante, mais le froid glacial qui a balayé la province cette fin de semaine s’est posé en rival.

Plusieurs élus de la région, qui n’avaient définitivement pas froid aux yeux, ont pris la parole pour témoigner leur appui.

Le maire de Tracadie, Denis Losier, a été le premier à s’adresser à la foule. Il a chauffé les esprits en s’écriant: «Qu’est-ce qu’on lui dit au gouvernement Higgs? Dehors!»

M. Losier a dit préférer le projet récrétouristique qui a été conçu par une coalition d’organismes sportifs et de plein air de la région, parce qu’il serait plus utile à la population et moins néfaste pour l’environnement.

«Qu’on pense aux gens qui ont un certain âge, comme moi; qu’on pense à nos enfants. Il va falloir que la population locale s’en mêle si on veut défendre ce qui nous est cher.»

«Dehors les bleuets! On n’en veut pas!» a-t-il repris en conclusion, au grand plaisir des gens réunis, qui ont repris ses paroles.

Unanimité

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, s’est dit lui aussi du côté des opposants. Il a cependant tenu à rappeler que la province est propriétaire de l’ancien champ de tir et que des ententes intergouvernementales obligent la Défense nationale à décontaminer les lieux lorsque Fredericton en fait la demande.

«On (le gouvernement fédéral) veut que le camp militaire soit sécuritaire, mais pas pour des bleuetières.»

Keith Chiasson, le député de Tracadie-Sheila, s’est dit attristé «parce qu’on se retrouve un an après, avec la même situation (manifester alors que la question demeure irrésolue).»

Selon lui, la ministre de l’Agriculture, de l’aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson, a manqué de transparence. L’an dernier, lorsqu’elle visitait la région, elle semblait comprendre les problèmes suscités par les bleuetières. Néanmoins, sous sa gouverne, le plan de distribution des terres au profit de l’industrie s’est poursuivi.

La députée de Caraquet, Isabelle Thériault, a brièvement pris le micro pour expliquer que l’ancien champ de tir devrait être considéré comme «une richesse péninsulaire». À ce titre, aucun projet ne saurait y être développé «sans acceptation sociale.» Elle a ensuite cité le cas des éoliennes, à Anse-Bleue, et rappelé que ce projet était tombé à l’eau parce que la population l’avait massivement rejeté.

Le député du Parti vert, Kevin Arseneault, devait lui aussi participer à la manifestation, mais des imprévus liés à la vague de froid l’ont retenu dans sa circonscription.

Gilles Sonier, le représentant régional de la Fédération de la faune du N.-B., a indiqué, à la foule présente, que l’abattage des arbres a cessé abruptement, jeudi, parce que le ministre responsable des ressources naturelles, Mike Holland, a refusé de livrer le permis nécessaire à ces travaux.

Quoi qu’il en soit, a ajouté M. Sonier, il reste peu de bois «mâture» sur les terres de l’ancien champ de tir. En entrevue, il a soutenu que de grands abattis ont été pratiqués et que le plan de distribution des terres aux producteurs de bleuets était toujours prévu, selon ce qu’il a su de la ministre Johnson.