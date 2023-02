Pas facile de réglementer l’utilisation des cellulaires dans nos écoles

L’utilisation des téléphones cellulaires est là pour rester.

Les jeunes passent de nombreuses heures les yeux rivés sur l’écran de leur petit appareil.

Cette réalité représente tout un défi pour les enseignants et les directions d’écoles un peu partout au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs ont dû développer une politique pour restreindre leur utilisation.

«Les directions d’écoles dans le sud-est se consultent beaucoup pour savoir quelles sont les meilleures pratiques. On tente de trouver des solutions ensemble. C’est la même réalité partout», explique Mireille Bertin, directrice de l’école Louis-J.-Robichaud, à Shediac.

«Les écoles font du mieux qu’elles peuvent avec cette nouvelle réalité», ajoute-t-elle.

Afin d’encadrer tout ça, la direction a mis en place une politique qui semble bien fonctionner.

Les jeunes ont évidemment le droit de se servir de leur cellulaire durant les pauses ou à l’heure du dîner.

«À l’intérieur des salles de classe, notre politique est clairement affichée. On essaie d’être uniforme dans tous les cours. Ce sont les mêmes règlements pour tout le monde», mentionne la directrice.

«On s’assure premièrement que les élèves doivent placer leur téléphone au mode silencieux. C’est surtout une question de savoir-vivre en société.»

«Dans toutes nos salles de classe, nous avons installé des pochettes accrochées au mur qui sont numérotées. Dès qu’ils entrent, les élèves doivent déposer leur cellulaire dans cette pochette», mentionne Mireille Bertin.

«Ça ne veut pas dire que le téléphone va rester là pour tout le cours. Mais on veut le calme au début de la période, puisque c’est le moment où les enseignants vont donner les consignes ou donner des explications.»

S’il y a une évaluation, les élèves n’ont évidemment pas droit au cellulaire. Par la suite, c’est laissé à la discrétion des enseignants. L’élève peut reprendre son cellulaire pour des fins pédagogiques.

«C’est certain qu’on veut encourager les enseignants de trouver des façons d’avoir des activités pédagogiques avec le cellulaire, parce que je ne pense pas qu’on peut vraiment aller contre le téléphone intelligent. Il est là pour rester.»

L’idée derrière cette politique est de s’assurer que ces appareils ne nuisent pas à l’apprentissage des élèves.

«Il faut apprendre à développer des compétences pour mieux le gérer. Il y a un moment pour l’utiliser et il y a un moment où il faut le ranger parce que le cellulaire peut être une distraction pour des adolescents, autant que ça l’est pour les adultes.»

La directrice de l’école secondaire affirme que la collaboration des jeunes est très bonne jusqu’à maintenant.

«La majorité suivent les règles, mais il y a toujours des exceptions. Dans ces cas, on communique avec les parents et on cherche des solutions.Il y a toutes sortes de situations.»

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau, confirme qu’il n’y a pas de politique uniforme.

«Le cellulaire a été interdit dans les écoles pendant longtemps. Mais plus on innove au niveau des apprentissages et des technologies, on les voit comme des outils intéressants s’ils sont bien utilisés», explique-t-elle.

«Au niveau de nos politiques, on souhaite vraiment donner de la flexibilité à nos écoles. On ne veut rien leur imposer. Ce sont à elles de voir comment elles veulent gérer leur utilisation.»

Une nouvelle politique à Louis-Mailloux

Plusieurs écoles ont déjà adopté des politiques pour restreindre l’utilisation des cellulaires en classe.

La polyvalente Louis-Mailloux, de Caraquet, vient d’entrer dans la danse avec sa propre série de directives.

«Comme vous l’avez sûrement constaté, notre société est de plus hyper-connectée. Ce phénomène est aussi très présent à la PLM et il engendre un nombre croissant de situations qui nuisent à la réussite de leurs élèves», explique la directrice, Julie Cormier.

La directrice reconnaît que l’utilisation de ces petits appareils a drôlement compliqué la vie des enseignants.

«Depuis quelque temps les enseignants remarquaient une dégradation de la concentration et de la participation en classe. Plusieurs jeunes avaient constamment les yeux rivés sur leur écran, s’envoyaient des textos et interagissaient sur les différents réseaux sociaux en s’échangeant des photos, des messages parfois inappropriés ou jouaient à des jeux. Ces échanges étaient souvent source de conflits entre les élèves», précise-t-elle.

Dorénavant, en arrivant dans la salle de classe, les élèves doivent mettre leur cellulaire de côté soit en le rangeant dans leur sac, soit en le plaçant dans une petite pochette ou encore en le déposant dans un bac placé sur le bureau de l’enseignant.

«Les élèves les ramassent à la fin des cours et peuvent utiliser leur appareil entre les cours et pendant la pause du midi», précise Julie Cormier.

Comme c’est le cas ailleurs, les cellulaires peuvent évidemment être utilisés dans des situations pédagogiques.

«La principale raison qui motive la mise en œuvre de cette directive à la PLM est l’amélioration de la réussite scolaire en favorisant une meilleure concentration en classe. Le cellulaire est une très grande source de distraction. Le personnel de l’école ne souhaite pas que cette nouvelle directive soit punitive, mais plutôt aidante.»

Louis-Mailloux est la première école du District scolaire francophone Nord-Est à adopter une telle politique.

«Au moins une autre école de la province (la Polyvalente Louis-J.-Robichaud), a opté pour la même approche. Avant d’élaborer sa directive, la direction de la PLM a communiqué avec la direction de cette école pour s’inspirer de ce qui s’y faisait», a exprimé M. Cormier, qui se dit ouverte à collaborer avec d’autres institutions qui voudraient implanter le même genre de politique.