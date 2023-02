Record de consommation et pannes de courant: dur week-end pour Énergie NB 

La vague de froid intense qui s’est abattue sur la province au cours des derniers jours a fait en sorte qu’il s’est consommé beaucoup d’électricité. Au point même où un nouveau record a été établi.

La pointe de consommation a franchi la barre des 3400 MW/h samedi en matinée. Elle éclipse du coup l’ancienne marque de 3326 MW/h établie en janvier 2004, un record qui aura tout de même résisté pendant 19 ans.

Le week-end n’a toutefois pas été mouvementé qu’au niveau de la consommation d’électricité. En fait, ce qui a surtout retenu l’attention c’est le nombre élevé de pannes survenues sur le réseau provoquées majoritairement par les conditions météorologiques difficiles.

Énergie NB rapporte en effet avoir constaté plus de 30 000 coupures de courant auprès de ses clients et ce, à différents moments entre le vendredi 3 février et le dimanche 5 février.

«C’était un événement météorologique très dynamique qui a frappé notre province sur plusieurs jours. Le courant a pu être restauré chez la grande majorité de nos clients en l’intérieur de 24h», souligne Dominique Couture, porte-parole d’Énergie NB.

Selon elle, les forts vents, les contacts entre les lignes et les arbres tombés sur ces dernières sont les principales causes des coupures de courant survenues depuis vendredi.

Au plus fort, Énergie NB évalue à environ 17 000 le nombre d’abonnés qui ont été privés d’électricité en même temps samedi en soirée, soit la plus haute pointe au niveau des pannes. Bien qu’elles se trouvaient un peu partout sur le réseau, ces pannes étaient particulièrement perceptibles dans les régions de Fredericton, St. Stephen et de la Péninsule acadienne.

Le froid intense a également causé certains bris d’équipement. Cela dit, il a surtout été un élément qui a retardé dans certains cas la restauration de l’électricité.

«Ça n’a pas été facile pour nos équipes sur le terrain, car le froid était cinglant», avoue Mme Couture, notant par ailleurs que la société d’État avait prévu le coup.

«Quand on a vu ce qui s’en venait comme prévisions, on s’est préparé en conséquence. On a mis des équipes en attente, et à tous ces employés on leur a rappelé l’importance d’être prudent à travailler dans un tel froid extrême. Il y a par exemple un temps maximal d’exposition par temps de grand froid. On avait aussi des équipes de soutien en place. Bref, ce fut une grosse fin de semaine pour toutes nos équipes», souligne-t-elle.