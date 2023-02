Saisies de cannabis dans des entreprises de Fredericton et de Dieppe

Du cannabis et d’autres articles ont été saisis dans des entreprises de Fredericton et de Dieppe, le 2 février, par des enquêteurs du ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

À Fredericton, une perquisition a été menée conjointement avec la Force policière de Fredericton dans les locaux de l’entreprise Sky High 420, situés au 315, rue Main. Un homme âgé de 24 ans a été arrêté puis libéré par la suite. Il devra se présenter en cour, en avril, pour faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis du gouvernement fédéral. Une quantité indéterminée de cannabis, de produits dérivés de cannabis, de produits de cannabis et d’autres articles ont été saisis.

À Dieppe, une perquisition a été menée dans les locaux de l’entreprise Green Buddha/Giggles to Go, situés au 432, rue Champlain. Un homme âgé de 29 ans a été arrêté puis libéré par la suite. L’enquête se poursuit. Une quantité indéterminée de cannabis, de produits dérivés de cannabis, de produits de cannabis et d’autres articles ont été saisis.