1000 façons et lieux pour se réconcilier avec l’hiver au N.-B.

Les Néo-Brunswickois auront l’occasion au cours des deux prochaines semaines de redécouvrir les joies de l’hiver et de se réconcilier avec la saison froide.

Une foule d’événements et de carnavals d’hiver se dérouleront aux quatre coins de la province d’ici le lundi 20 février, jour de célébration de la Fête de la famille.

À Fredericton, le Frolic d’hiver proposera une foule d’activités en plein air pour toute la famille comme des promenades en traîneau, des labyrinthes de neige, du patinage, des traîneaux à chiens et des descentes en chambre à air.

Le festival se tient du 16 au 20 février au Capital Exhibit Centre.

Le village de Kings Landing célèbrera aussi la Fête de la famille en matinée avec une marche dans les rues du village historique. L’activité familiale du 20 février est tout à fait gratuite.

La municipalité de Shippagan propose elle aussi une activité hivernale qui vise à célébrer la fin de la saison froide avec son Carnaval des glaces.

Une gamme d’activités extérieures est organisée par la municipalité afin de divertir petits et grands. Activités sportives, rallyes, jeux pour enfants, souper communautaire et balades en traîneau figurent à la programmation de l’événement qui se tiendra du 16 au 20 février.

À Moncton, février 2023 sera marqué par la présentation du Festipolaire, le tout premier festival d’hiver annuel.

Le festival a lieu au parc du Centenaire du 18 au 20 février et propose des activités gratuites et ouvertes à tous les résidents et les visiteurs.

Glissades, patinage sur le sentier de patinage Muskrat, sculpture sur glace et jeux extérieurs géants sont au programme des festivités durant la longue fin de semaine.

Au Madawaska, le populaire Carnaval en rafale d’Edmundston fera son grand retour après quelques années d’absence.

Il y aura des activités sur trois différents sites, soit le Stade Bill-Turgeon, le Club de golf Fraser-Edmundston et le Mont Farlagne.

Les activités familiales prévues le 18 et 19 février incluent des promenades en calèche, des jeux gonflables, de la musique, des glissades, la course à pied « Le défi des frileux » et différents sports d’hiver comme la raquette et le populaire Fatbike.

Des tentes chauffées et des cantines seront aménagées sur les trois sites.

À Grand-Sault, les festivaliers se donneront rendez-vous au Centre E. et P. Sénéchal dans le cadre de la Journée frileuse 2023.

L’événement annuel se déroulera le 20 février et propose des descentes en tube, du patinage extérieur, des promenades en traîneau, du ski de fond, raquette et Fatbike en sentiers et des dégustations d’une sucrerie.

Les joies de l’hiver seront également célébrées sous peu à Bathurst lors de la présentation du FestHiver 2023.

L’événement se tiendra du 17 au 20 février à différents endroits comme le Centre régional K.C. Irving, la réserve naturelle de la pointe Daly et au centre-ville de Bathurst.

Du patinage, du Fatbike, de la raquette et une tournée des bars figurent parmi les activités à l’horaire durant la fin de semaine.

Les hivers néo-brunswickois ne seraient pas les mêmes sans la présentation des populaires tournois de hockey sur étang.

À Caraquet, le tournoi Hockey au Quai, qui a été repoussé d’une semaine en raison de la récente vague de froid, débutera vendredi.

Du 16 au 19 février, une centaine d’équipes de partout dans le monde et des milliers de visiteurs vont affluer vers le village de Plaster Rock, hôte du Championnat mondial de hockey sur étang depuis 20 ans.

En plus des légendaires Acadian Boys de Tracadie, des équipes en provenance de la République tchèque, de la Slovaquie, des États-Unis et du Danemark prendront part au tournoi.