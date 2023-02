L’écrasement d’un bus dans une garderie a tué deux enfants et blessé six autres

Un autobus de la Société de transport de Laval (STL) a foncé dans une garderie, mercredi matin, dans le quartier Sainte-Rose, selon le Service de police de Laval, entraînant la mort de deux enfants.

L’événement serait survenu vers 8h30 sur la Terrasse Dufferin dans un immeuble abritant la Garderie éducative Ste-Rose.

Le SPL a confirmé en début d’après-midi que deux jeunes enfants étaient décédés, et que six autres avaient été transportés dans différents hôpitaux de Montréal et de Laval. La police n’a pas confirmé leur âge, mais a indiqué qu’ils étaient désormais «hors de danger».

Aucun adulte n’a été blessé lors de l’événement, sauf une personne qui a été transportée à l’hôpital en raison d’un choc nerveux.

Un homme de 51 ans, un conducteur de la STL, a été arrêté pour conduite dangereuse et homicide. Le motif de son geste reste inconnu pour l’instant, et sera élucidé lors de l’enquête. Le suspect sera rencontré par les enquêteurs sous peu, a souligné Erika Landry, porte-parole du SPL.

Une cellule de crise a été mise en place à l’École du Parc, située près de la garderie, où des services d’urgence sociale et d’intervention communautaire pourront offrir le support nécessaire aux personnes touchées par la tragédie.

Hamdi Benchaabane, un voisin qui habite juste à côté de la garderie, a déclaré aux médias avoir maîtrisé le chauffeur de l’autobus après l’écrasement avec l’aide de trois parents.

«On a essayé de maîtriser le chauffeur ; il a ouvert la porte et il a enlevé ses vêtements, il était totalement nu. On n’a pas compris pourquoi il a fait ça. On a plongé sur lui, a-t-il raconté. (…) Il n’arrêtait pas de crier. On l’a frappé pour le maîtriser, et on l’a mis par terre. On a attendu les policiers qui sont venus lui mettre les menottes.»

Le témoin a ajouté que lui et les autres parents avaient ensuite retiré un enfant des débris de la garderie, qui n’était «pas gravement blessé». Ils en ont ensuite localisé un autre.

«Le premier, on l’a sorti, la deuxième on n’est pas arrivés à le faire. (…) On a entendu une fille qui était prise en dessous des débris. On n’a pas réussi, et les pompiers sont venus, alors ils nous ont demandé de sortir», a-t-il précisé.

Selon lui, le geste du chauffeur de l’autobus était intentionnel.

«Il était dans un autre état, dans un autre monde. Il allait à 30 ou 40 km/h, et il a foncé. (…) Sincèrement, selon ce que j’ai vu, ce n’est pas un accident. C’est fait exprès», a déclaré M. Benchaabane, ajoutant qu’environ une vingtaine d’enfants étaient dans la garderie lors de l’écrasement.

Alors qu’il sortait du périmètre de sécurité des policiers, un voisin d’une soixantaine d’années interpellé par La Presse Canadienne a aussi rapporté avoir contribué à la maîtrise du suspect, qui était «hystérique».

Selon lui, trois hommes auraient contenu le chauffeur, et un quatrième les aurait aidés à le maîtriser jusqu’à l’arrivée des policiers. Le témoin, qui souhaitait garder l’anonymat, a indiqué que le chauffeur était nu et qu’il résistait à son arrestation.

Sa conjointe, Ginette Lamoureux, a indiqué qu’elle avait dû quitter les lieux, la scène étant «trop difficile».

«Les enfants criaient et pleuraient, ils étaient tous dans une salle. (…) Une maman est arrivée et s’est effondrée, la policière essayait de la calmer. Je suis sortie, je n’étais plus capable», a décrit Mme Lamoureux.

Le maire Stéphane Boyer a indiqué lors d’un point de presse que le chauffeur d’autobus était à l’emploi de la STL depuis une dizaine d’années.

Jean-Pierre Rouleau, le porte-parole corporatif d’Urgences-santé, indiqué qu’Urgences-santé avait déployé 16 ressources sur les lieux, dont 9 véhicules ambulanciers.

Un périmètre de sécurité a été érigé autour de la garderie, et des enfants ont été transportés dans une école voisine comportant aussi un périmètre de sécurité. Un hélicoptère de la Sûreté du Québec survole actuellement le secteur, qui est aussi couvert par une forte présence policière.

Un père interrogé sur les lieux semblait ébranlé après avoir récupéré sa petite fille, qui se porte bien.

«Si j’étais les parents d’autres enfants blessés, je ne sais pas ce que je ferais. Les malades, ils sont partout», a-t-il déclaré à La Presse Canadienne.

Diane Pilon, dont les deux petits-enfants ont été retrouvés sains et saufs, s’est dite soulagée de la tournure des événements.

«Tout a bien été. Les deux enfants vont bien, et on repart le reste de la journée du bon pied parce qu’ils n’ont rien. C’est toujours un peu traumatisant, on s’entend», a-t-elle expliqué en entrevue.

La grand-mère a récupéré ses deux petits âgés de 1 an et demi et de 5 ans, et a appelé les autres parents en attente à «rester forts».

Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine a déclaré être impliqué dans la prise en charge des blessés, et devrait faire le point en début d’après-midi.

«En tant que centre désigné de traumatologie pédiatrique, offrant des soins spécialisés et de haute technologie, le CHU Sainte-Justine accueille les jeunes victimes de l’accident d’autobus survenu ce matin, présentant des blessures graves et nécessitant des soins urgents. Les équipes du centre hospitalier mettent tout en œuvre pour soigner les patients, mais également pour soutenir les familles dans cette situation tragique», a indiqué l’établissement.

Mercredi matin, le premier ministre François Legault s’est dit «ébranlé» par la nouvelle.

«Évidemment, mes pensées sont avec ces enfants, les parents de ces enfants, les employés de la garderie. (…) On va offrir aux parents toute l’aide qu’on est capables de leur donner», a-t-il déclaré aux médias.

M. Legault a également confirmé que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, la ministre responsable des garderies, Suzanne Roy, ainsi que le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, se rendraient sur place rapidement.

M. Bonnardel a déclaré devant les médias qu’il était trop tôt pour confirmer si le geste était criminel, parlant d’une tragédie «terrible».

La ministre de la Famille a également indiqué être «de tout cœur avec les familles».

«On est avec les parents. On pense à ces enfants-là qui sont au service de garde. (…) On est extrêmement bouleversés par l’événement. On va offrir les services nécessaires, que ce soit aux éducatrices, aux parents», a souligné Mme Roy lors d’un point de presse mercredi matin.

M. Skeete, qui est aussi le député de Sainte-Rose, n’a pas pu confirmer d’autres informations par rapport à l’enquête.

«Je pense que le moment actuel, c’est d’avoir une pensée pour les enfants qui sont blessés. (…) Concentrons-nous sur l’événement et ayons une pensée pour les personnes qui sont impactées par ça», a-t-il déclaré aux médias.