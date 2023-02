De la neige et du grésil à compter de jeudi soir

Les Néo-Brunswickois risquent de goûter aux caprices de dame nature pour une seconde fois en l’espace de moins d’une semaine.

Après le passage la fin de semaine dernière d’une masse d’air arctique et de températures extrêmement froides, voilà qu’un système dépressionnaire en provenance du Texas s’apprête à frapper le Nouveau-Brunswick avec d’abondantes précipitations.

Environnement Canada a émis tôt mercredi plusieurs bulletins météorologiques spéciaux en vigueur dans l’ensemble de la province.

L’agence fédérale prévoit de la neige dans le nord de la province et un mélange de précipitations dans le Sud.

Les précipitations devraient débuter jeudi soir et se poursuivre au cours de la nuit et durant la majeure partie de la journée de vendredi.

Les plus récentes prévisions font état d’une quantité totale de neige de 10 à 20 cm dans le nord de la province et de 5 à 10 cm de neige et de grésil dans les régions du centre et du sud du Nouveau-Brunswick.

Environnement Canada prévoit également de 2 à 5 mm de pluie et de pluie verglaçante dans ces mêmes régions du centre et du sud de la province.

Ce système dépressionnaire sera accompagné de températures relativement douces et légèrement supérieures aux normales saisonnières.

Vendredi, le mercure pourrait grimper jusqu’à 7°C dans certaines régions du sud de la province.

Selon les prévisions à long terme émises par la chaîne MétéoMédia, cette période de redoux pourrait s’étendre jusqu’au 18 février.