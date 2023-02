Absentéisme: la situation s’améliore au District scolaire francophone Sud

Les nouvelles sont bonnes pour la direction du District scolaire francophone Sud (DSFS).

Avec un taux d’absentéisme moins élevé parmi les enseignants et enseignantes à temps plein, la pression est moins forte pour trouver des suppléants.

Par contre, c’est toujours un gros casse-tête du côté des chauffeurs d’autobus.

«Depuis le retour des élèves, en janvier, on sent que la situation est revenue à la normale, à la fois chez les membres du personnel et les élèves. On avait à peu près 8% d’absence chez les jeunes en septembre et octobre et on retrouve présentement des chiffres semblables», explique la directrice générale du DSFS, Monique Boudreau.

En décembre, on comptait plus de 2000 absences par jour dans les 37 écoles du district, soit un taux de plus de 12%.

«On frisait même le 20% à certains moments», fait remarquer la directrice générale.

Chez les enseignants et enseignantes, les absences ont chuté de 50% depuis la fin des classes en décembre, passant de 200 à 100 quotidiennement.

«C’est plus facile à gérer puisque nous avons quelque chose comme 4000 employés disponibles, si on inclut les suppléants. On n’a pas eu de fermeture de classe depuis le début de janvier. Même qu’on a des appels de suppléants qui nous disent que le téléphone sonne moins souvent», souligne Monique Boudreau.

On retrouve pas moins de 600 noms sur la liste de suppléants du DSFS,

La direction souhaite atteindre le chiffre de 800 dans les prochains mois, avec une campagne de recrutement qui bat son plein.

Depuis le mois d’août, on a mené 274 entrevues pour des postes d’enseignants, 197 pour des postes d’assistances en éducation, des postes administratifs ou d’intervenants, ainsi que 48 pour des conducteurs d’autobus.

«On voit que la situation s’est stabilisée. On a même pu reprendre nos formations, qu’on avait dû abandonner depuis la fin d’octobre. C’est une autre bonne nouvelle», indique la directrice générale.

Toujours pas assez de conducteurs

Si le problème tend à se résorber du côté des suppléants, la situation reste problématique au niveau des conducteurs d’autobus, affirme Monique Boudreau.

«Même quand il fait très beau, on entend qu’il y a encore des trajets annulés ou en retard, pratiquement tous les jours. Ce n’est pas évident pour les parents, on reconnaît ça.»

La liste du personnel comprend actuellement 163 conducteurs permanents et 42 suppléants.

On compte un total de 480 routes, dont 16 qui sont vacantes.

On doit évidemment piger dans la banque de suppléants pour combler les vides.

Les régions les plus durement touchées sont celles de Dieppe, Fredericton et Saint-Louis-de-Kent.

Certains conducteurs doivent présentement faire plus d’un trajet chaque jour pour combler les absences.

«On voit enfin un peu de lumière au bout du tunnel mais avec la population qui augmente constamment et les retraites qui augmentent, les besoins vont continuer d’augmenter», constate Monique Boudreau en soupirant.

Le DSFC a accueilli plus de 700 nouveaux élèves cette année.

Avec l’ajout d’une autre école en septembre prochain (l’école Claudette-Bradshaw), on aura évidemment besoin d’autres enseignants et d’autres conducteurs d’autobus.

De quoi tenir les équipes de recrutement passablement occupées pour encore plusieurs années.