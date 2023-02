Belle-Baie n’entend pas traduire ses communications en anglais

Aux prises avec une campagne de dénigrement qui est l’œuvre de quelques internautes mécontents de l’usage du français comme langue de communication, la Ville de Belle-Baie a décidé de suspendre temporairement les commentaires pouvant être laissés sur les réseaux sociaux.

La municipalité de la région Chaleur entend aussi maintenir le statu quo quant à l’utilisation du français comme langue principale dans les messages d’intérêt public publiés sur le web et au sein de l’appareil municipal d’ici l’élaboration d’une politique linguistique et culturelle prévue plus tard cette année.

«Nous avons désactivé la fonction « Commentaires » de nos publications. Il y a des gens qui ne demeurent pas dans notre municipalité et qui s’invitent dans le débat tout en partageant des propos haineux», a indiqué l’administration municipale dans un message bilingue publié mercredi après-midi sur sa page Facebook.

À l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), l’on se dit déçu de la tournure des événements et de l’ampleur que prend cette querelle linguistique plutôt anodine au départ.

«Il y a malheureusement des gens qui véhiculent de fausses informations sur les réseaux sociaux par rapport à la situation et qui enveniment le débat en faisant des références sur la Loi sur les langues officielles sans vraiment la connaître. Le débat a pris une mauvaise tournure», déplore Pascal Reboul, le directeur général de l’AFMNB.

La Loi sur les langues officielles et les services municipaux et régionaux stipule clairement que les municipalités qui ont une population de langue officielle minoritaire atteignant au moins 20% de la population totale doivent fournir des services en français et en anglais.

Avec près de 10% de sa population qui s’exprime en anglais, Belle-Baie n’est pas assujetti à cette loi.

Les anciennes municipalités qui constituent désormais Belle-Baie avaient chacune leur propre politique linguistique en place avant l’avènement de la réforme municipale.

À Petit-Rocher, Pointe-Verte et à Nigadoo, les communications via leur site web et les médias sociaux se faisaient en français. À Beresford, l’usage des deux langues officielles était monnaie courante.

À l’heure où certains affirment que la Ville de Belle-Baie fait preuve de discrimination à l’endroit de sa population anglophone et incite à la division linguistique, d’autres ont mis en lumière le fait que les communications dans la municipalité voisine de Belledune ne se font qu’en anglais.

Le village compte pourtant 15% de sa population qui s’exprime en français.

Le maire de Belle-Baie, Daniel Guitard, assure que le conseil municipal accouchera d’une politique linguistique après une réflexion qui devra refléter les aspirations et les besoins de ses citoyens.

«Nous allons consulter la population, des experts et nos partenaires en toute transparence. Une telle politique dépasse largement notre simple page Facebook, ça comprend aussi la langue de travail, les négociations contractuelles et syndicales, la formation, la promotion de la culture et plein d’autres choses», a affirmé le nouveau maire.

«Comme député et maire, j’ai toujours eu le plus grand respect pour les gens des deux communautés linguistiques et respecté l’opinion des gens», a affirmé Daniel Guitard.

Résidente de Belle-Baie, Élène Pitre est d’avis qu’un partage des informations importantes dans un format bilingue serait souhaitable.

«Le choix de partager l’information en français semble causer beaucoup de divisions dans la communauté. Même si la majorité de la population est francophone, ça serait si facile d’être plus inclusif», a raconté la jeune mère de famille.

Questionnée par l’Acadie Nouvelle au sujet des services offerts aux citoyens, la direction de la Police régionale BNPP a indiqué être aisément en mesure de servir la population de Belle-Baie dans l’une ou l’autre des langues officielles.

«C’est sans problème pour les deux langues soit au 911 ou encore avec les policiers de la BNPP. Tous les employés sont bilingues», a souligné le chef de police Roger Clavet.

Le maire Daniel Guitard a lui aussi souligné le fait que le citoyen de Belle-Baie qui s’adresse à sa municipalité aura toujours le loisir de se faire servir en anglais s’il le souhaite.

Le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a confirmé être désormais mêlé au débat linguistique qui sévit à Belle-Baie.

«Le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick a reçu des plaintes, depuis le 1er janvier 2023, alléguant un manque de services ou de communications en anglais, mais le Commissariat ne commente pas les plaintes qui sont actuellement à l’étude», a indiqué Patricia Parent, qui est gestionnaire au sein de l’organisme provincial.