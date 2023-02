Deux voleurs attaquent un homme de 77 ans

La GRC sollicite l’aide du public en lien avec un vol par effraction et une agression survenus à Heathland, dans la région de St. Stephen.

Mardi, vers 14h45, des agents de la GRC se sont rendus à une résidence de la route 740, à Heathland, où un vol avec effraction et une agression s’étaient produits.

Selon ce que rapporte la police, lorsque le propriétaire de la résidence, un homme de 77 ans, est arrivé chez lui, il a découvert deux hommes inconnus à l’intérieur. Ceux‑ci ont causé des dommages dans la résidence et volé un certain nombre d’articles personnels avant d’attaquer le propriétaire et de s’enfuir. Ils auraient été armés d’outils à main.

Les deux suspects seraient des hommes dans la quarantaine. Un des hommes avait les cheveux longs, l’autre était grand et mince.

Le véhicule des suspects serait un VUS bleu, qui pourrait être un Jeep Liberty ou un modèle similaire. Il est équipé d’un attelage à l’arrière et le compartiment du pneu de secours à l’arrière est vide.

Si vous avez des images de vidéosurveillance prises le 7 février, vers 14h45, si avez été témoin de l’incident et d’activités suspectes, ou si vous avez de l’information qui pourrait faire avancer l’enquête, veuillez communiquer avec le Détachement de St. Stephen de la GRC au 506-466-7030.