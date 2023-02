État de la province: Higgs vante son bilan et garde le silence sur son avenir politique

Blaine Higgs a vanté les succès de son gouvernement jeudi soir, lors du discours sur l’état de la province. Il n’a finalement pas glissé un mot sur son avenir politique.

Le discours de l’état de la province, livré par le premier ministre Blaine Higgs au palais des congrès de Fredericton, comportait plusieurs des mêmes thèmes qui se retrouvent dans chacun de ses discours.

Il a vanté la performance de son gouvernement à réduire la dette publique, célébré le boom démographique et mentionné le potentiel que représente l’exploitation du gaz de schiste pour l’économie du N.-B.

En septembre 2022, Blaine Higgs avait affirmé au Telegraph-Journal qu’il allait profiter de ce discours pour annoncer s’il avait l’intention d’être à nouveau candidat lors des prochaines élections en 2024.

Ensuite, il a semé le doute sur cette possibilité en décembre, en affirmant qu’il n’avait pas encore pris de décision sur son avenir politique. Il n’a finalement pas abordé le sujet lors de son discours jeudi soir.

Avec une pointe d’humour, après son discours, il a quitté la scène sur l’air de la chanson Should I Stay or Should I Go du groupe The Clash.

Blaine Higgs a entamé la soirée en parlant du redressement économique de la province, en affirmant que le N.-B. est «de retour en grand».

«Nous ne sommes plus au bord du gouffre. Le sommet est à portée de main!»

Il a offert ses condoléances à la famille de Colin Humes, le monteur de lignes d’Énergie NB décédé dans le cadre de son travail le mois dernier, et a salué son collègue Scott Markowsky, blessé dans le même incident.

Il n’a pas mentionné Viola Léger, l’éminente comédienne, ex-sénatrice et interprète de la Sagouine, dont les funérailles ont eu lieu à Moncton cette semaine.

Comme à son habitude, il a signalé son intention d’exploiter les gisements de gaz de schiste qui se trouvent dans le sol du Nouveau-Brunswick. Il a déjà exprimé cette volonté dans son discours du trône en octobre. Il a dit vouloir agir «rapidement» pour créer un «partenariat économique» avec les Autochtones.

«Si [ces ressources] sont exploitées de façon responsable et en partenariat avec les Premières Nations, elles pourraient remplacer le charbon et le mazout et nous permettre de réduire nos émissions.»

Blaine Higgs a souligné les différents programmes créés par son gouvernement pour tenter de régler la crise en santé.

Il affirme aussi que son gouvernement s’attaque «sérieusement» au recrutement, une question qui lui attire souvent des reproches de la part des partis d’opposition.

«Au cours de la dernière année, nous avons embauché 84 médecins et 893 infirmières et infirmiers. […] Cette année, pour la première fois, le nombre de ressources infirmières embauchées a dépassé le nombre de personnes qui ont pris leur retraite ou quitté leur emploi.»

Il a brièvement parlé de la crise du logement qui sévit dans la province, en rappelant l’investissement de 100 millions $ sur quatre ans annoncé en octobre pour construire des logements publics. Il a aussi rappelé que son gouvernement publiera une stratégie du logement en juin, à la suite d’une série de consultations.

L’immersion

Blaine Higgs a aussi abordé la question controversée de l’élimination de l’immersion française entamée par son gouvernement.

Au cours d’une série de consultations publiques ces dernières semaines, des parents et des enseignants se sont prononcés contre ces changements. Blaine Higgs a finalement admis, la semaine dernière, que son plan n’était pas coulé dans le béton.

Les personnes qui s’attendaient à ce qu’il fasse marche arrière sur ces changements lors de son discours de jeudi seront déçues.

«Il se peut que nous soyons parfois en désaccord sur la voie à suivre. Mais ce que nous savons avec certitude, c’est qu’un tiers de nos écoles anglophones n’offrent pas de programme d’immersion en français, ce qui est un énorme désavantage pour un grand nombre de nos élèves.»

Il a critiqué les changements apportés au système d’éducation par des gouvernements précédents en affirmant qu’ils ont été faits sans consultations.

«Ce n’était pas une question d’amélioration durable ni d’intérêt supérieur de l’enfant. C’était: “votez pour moi et j’annulerai cette décision”, sans égard à ce qui était accompli. Nous ne prenons pas des décisions en fonction du prochain scrutin. Nous prenons des décisions en fonction des prochaines générations.»

Ce commentaire sur les gouvernements précédents semblait aussi être une critique voilée de son adversaire politique, la chef libérale Susan Holt, qui a promis de rétablir l’immersion française si elle est élue.