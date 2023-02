Incendie d’un immeuble à logement à Campbellton: plusieurs familles à la rue

De nombreuses familles se retrouvent à la rue suite à l’incendie qui a complètement rasé un immeuble d’habitation situé au 14, rue O’Leary à Campbellton.

Le brasier a débuté en toute fin de soirée mercredi et a maintenu les pompiers en haleine une grande partie de la nuit. L’édifice est une perte totale. En matinée jeudi, quelques heures à peine après le début du brasier, on s’affairait toujours à nettoyer les lieux à l’aide de pelles mécaniques. La brigade des incendies de Campbellton confirme avoir reçu l’appel d’urgence à 23h26.

«À notre arrivée sur les lieux, on pouvait voir de la fumée ainsi que des flammes sortir de la fenêtre de l’un des logements. Quand nos hommes sont entrés, ils ont rapidement pu constater que le brasier était bien entamé, qu’il s’agissait d’un feu de structures important et que le niveau de risque était grand pour les résidents de l’immeuble. Ils ont donc procédé à son évacuation complète», relate André Bernard, porte-parole de la brigade des incendies de Campbellton.

Selon M. Bernard, une dizaine de locataires ont dû être évacués d’urgence de l’édifice, certains même par des fenêtres. Malgré l’ampleur du sinistre, on ne déplore toutefois aucun blessé, sinon quelques locataires qui ont été légèrement incommodés par la fumée. Ceux-ci ont été transportés à l’hôpital par mesure de précautions.

«C’est un incendie passablement important. Ça faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu un brasier d’une telle ampleur dans la ville», ajoute M. Bernard.

Pour ce qui est des locataires sinistrés, ils ont été logés temporairement dans un hôtel situé à proximité (Super 8) avant d’être pris en charge par la Croix-Rouge et les Mesures d’urgence.

L’immeuble en question comprenait 14 logements et aurait été construit il y a une centaine d’années. Par le passé, il aurait servi comme hôtel avant d’héberger un restaurant.

Pour ce qui est de l’incendie, les brigades d’Atholville et de Tide Head ont été appelées en renfort à leurs collègues de Campbellton. Voyant qu’ils ne pourraient sauver l’immeuble, les pompiers se sont affairés à contenir le brasier afin d’éviter qu’il ne se propage aux édifices voisins, dont un autre immeuble situé à quelques pas seulement.

Pour ce qui est de la cause de l’incendie, celle-ci demeure pour le moment inconnue. Le prévôt des incendies était sur place jeudi matin afin d’enquêter.

Aide et solidarité

En réponse à ce sinistre important, plusieurs organismes et institutions du Restigouche ont senti le besoin d’apporter un soutien aux familles. Parmi ceux-ci, le Collège communautaire de Campbellton a notamment organisé une collecte de vêtements, nourritures, meubles et argent afin d’aider les sinistrés à se remettre sur pieds. L’Association d’actions communautaires et bénévoles du Restigouche a aussi indiqué qu’elle était prête à donner un coup de pouce au niveau de la nourriture, des vêtements et de certains produits d’hygiène. Même le refuge d’urgence de la communauté autochtone voisine (Listuguj) a indiqué être prêt à s’impliquer.

À la Ville, on dit sympathiser avec les sinistrés et évaluer les options pour l’aide.

«On tente de s’impliquer du mieux que l’on peut depuis le déclenchement de l’incendie. Je vais certainement aller rencontrer les sinistrés dès mon retour dans la région afin de voir ce dont ils ont besoin. Chose certaine, on va suivre ce dossier de très près et voir comment on peut aider», souligne le maire de Campbellton, Jean-Guy Levesque, qui se trouvait à Fredericton au moment du drame.

M. Levesque concède que reloger un tel nombre de personnes risque de s’avérer difficile alors que sa communauté – au même titre que de nombreuses autres – traverse une importante pénurie au niveau de la disponibilité de logements.

«Depuis le début de la pandémie, les logements sont particulièrement rares dans la municipalité et on avait déjà des besoins criants pour du logement abordable. Ce sinistre est donc très dramatique, car ce ne sera pas évident de trouver un toit pour ces gens à court terme», a indiqué M. Levesque, espérant toutefois se tromper.