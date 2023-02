Laval: deux des enfants blessés dans l’accident dans une garderie obtiennent leur congé

Deux enfants qui ont été blessés dans le sinistre accident survenu dans une garderie de Laval ont reçu leur congé du CHU Sainte-Justine, a confirmé l’hôpital en début de matinée, jeudi.

Six bambins ont été blessés mercredi matin lorsqu’un autobus a percuté une garderie du quartier Sainte-Rose. Les six enfants étaient blessés, mais hors de danger, avait-on dit.

Deux autres enfants ont toutefois succombé à leurs blessures dans le drame.

Par ailleurs, l’enquête de la police a pris fin mercredi soir sur les lieux du drame et l’autobus a été retiré de la scène, a confirmé la porte-parole du Service de police de Laval, Erika Landry.

Un poste de commandement a toutefois été mis en place jeudi matin pour offrir du soutien à la population lavalloise.

«Ce sont des intervenants d’urgence sociale et de notre escouade de la prévention qui sont présents pour les citoyens qui en ressentiraient le besoin», a précisé Mme Landry.

Pierre Ny St-Amand, âgé de 51 ans, a été arrêté sur les lieux mercredi et fait face à deux chefs d’accusation de meurtre prémédité ainsi qu’à sept autres chefs d’accusation, dont tentative de meurtre et voies de fait graves.

Il doit retourner en cour le 17 février.

On ne connaît pas encore les motivations qui pourraient l’avoir poussé à poser un tel geste, a indiqué Mme Landry. Mais le ministre délégué responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a révélé jeudi matin qu’après vérification au CISSS de Laval, l’accusé n’avait pas d’historique de problèmes de santé mentale ou n’apparaissait pas sur une liste d’attente pour recevoir de l’aide.

«Donc l’attitude, que j’ai eue, hier, de prudence, je pense qu’il faut en reparler», a-t-il affirmé en mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Visite du premier ministre

Le premier ministre du Québec, François Legault, doit visiter en fin de matinée le quartier Sainte-Rose. Il sera notamment accompagné des chefs des partis d’opposition pour offrir un soutien aux familles et aux éducatrices en garderie touchées par la tragédie.

Un point de presse est prévu vers l’heure du midi.

Le ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, le maire de Laval, Stéphane Boyer et le directeur du Service de police de Laval (SPL), Pierre Brochet, seront également présents.

Des citoyens du quartier Saint-Rose se sont rassemblés sur le parvis de l’église Sainte-Rose-de-Lima, mercredi soir, située un peu plus loin, afin d’y allumer des bougies et déposer des fleurs et des peluches, puis essayer de trouver un peu de réconfort face à cette tragédie.

Le drapeau de l’Hôtel de Ville de Laval était en berne, en hommage aux petites victimes et le drapeau du Québec de la tour centrale de l’Assemblée nationale sera en berne toute la journée jeudi, en la mémoire des jeunes victimes également.

La catastrophe a déclenché une vague de soutien partout au pays, le premier ministre Justin Trudeau déclarant que tous les Canadiens étaient en deuil et promettant que le gouvernement ferait tout ce qu’il peut pour soutenir les familles.