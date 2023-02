Les Grosses poules de mer se font rares dans la Baie des Chaleurs

Depuis deux ans, le Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council (GMRC) étudie la présence dans les eaux de la Baie des Chaleurs d’un poisson autrefois commun, mais devenu beaucoup plus rare au fil des ans: la Grosse poule de mer.

Le nom a de quoi faire rire, mais la situation, elle, n’a rien d’une comédie.

Comestible et très recherché sur les marchés, ce poisson figure depuis novembre 2017 sur la liste des espèces menacées au pays. La surpêche est d’ailleurs citée comme étant l’un des facteurs importants ayant causé le déclin de ses populations.

La Grosse poule de mer est un poisson résident de la Baie des Chaleurs. Mais avec le temps, elle s’est faite plus discrète. Ce changement dans l’écosystème de la baie a notamment soulevé des inquiétudes chez les pêcheurs de la communauté mi’gmaq d’Ugpi’ganjig (Eel River Bar). En réponse, le GMRC a mis en place un projet de recherches visant à étudier la présence de ce poisson dans la région. En 2021 et 2022, ses membres ont procédé à des sorties dans la baie, récolté des données sur les températures de l’eau, effectué des échantillonnages ainsi que des observations sur les Grosses poules de mer.

«On a voulu brosser une sorte de portrait de cette espèce dans la région, car dans tous les documents gouvernementaux, on ne retrouvait pratiquement rien à l’intérieur de la Baie des Chaleurs. Il y avait un vide scientifique énorme et on tente aujourd’hui de le combler», explique la Dr Carole-Anne Gillis, directrice de recherche au GMRC.

Dans le cadre de cette étude, une poignée de Grosses poules de mer ont été pêchées, confirmant une triste tendance: l’espèce est réellement en déclin dans le secteur de la Baie des Chaleurs, plus précisément celui allant de Belledune jusqu’à la côte gaspésienne (zone du projet de recherche).

«On n’a pas été en mesure de faire une estimation concrète de la population, mais des Grosses poules de mer ont bel et bien été pêchées. À partir de maintenant, on a donc des points de comparaison pour les années à venir. On sera donc à même de voir si leurs nombres sont en croissance ou en décroissance. Ce qu’on espère, c’est d’être toujours capable d’en pêcher dans dix ans», indique Mme Gillis.

Selon la chercheuse, la majorité des renseignements concernant cette espèce dans la Baie des Chaleurs provient d’histoire d’aînés, à savoir comment bien l’apprêter, où le pêcher et à quel moment de l’année. À une certaine époque, la Grosse poule de mer faisait même partie de la diète des populations acadiennes côtières. Aujourd’hui, en raison de sa rareté, c’est un poisson beaucoup moins consommé.

L’absence de données sur cette espèce n’est pas unique à la Baie des Chaleurs. Au niveau canadien, il est difficile de statuer avec précision sur le statut des populations des Grosses poules de mer puisque seulement quelques évaluations rudimentaires occasionnelles ont été effectuées. À titre d’exemple, selon les relevés au chalut de fond menés sur une vingtaine d’années dans la partie centrale de l’aire de répartition canadienne (au large du sud de Terre-Neuve), l’abondance de ce poisson a connu un déclin d’environ 58%.

Selon Mme Gillis, la rareté des Grosses poules de mer fait en sorte qu’un effort collectif est nécessaire afin de diminuer le stress sur cette espèce. Selon elle, plusieurs spécimens se font par exemple capturer accidentellement chaque année par des pêcheurs d’autres espèces, notamment dans les casiers à homards. Afin de donner un coup de pouce à l’espèce, elle suggère donc aux pêcheurs de ne pas conserver cette prise et de la remettre à l’eau.

Si les inquiétudes concernant la Grosse poule de mer ont été soulevées par des pêcheurs autochtones – soucieux de retrouver de moins en moins ce poisson dans leurs filets -, ceux-ci auraient également fait remarquer à la chercheuse des baisses considérables d’autres éléments marins. C’est le cas, entre autres, des étoiles de mer et d’algues laminaires.

«L’écosystème de la baie évolue, et ça risque de s’amplifier au fur et à mesure que les changements climatiques se feront ressentir», prévient Mme Gilles.