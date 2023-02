Un vaste projet résidentiel fait des mécontents à Shediac

Un groupe de résidents du chemin Cornwall, à Shediac, s’oppose à un gigantesque projet résidentiel qui verrait deux édifices de 75 unités de logements chacun apparaître dans leur paysage.

Les citoyens mécontents estiment que ces nouvelles constructions sont excessives et intrusives pour le secteur.

Le comité d’une cinquantaine de personnes invoque des inquiétudes au niveau de l’augmentation de la circulation, de la capacité du système d’égouts de desservir autant de logements, sans parler de l’impact sur l’environnement et la vie animale du coin.

«La raison principale de notre opposition à ce projet est basée simplement sur sa taille. Si vous examinez les autres propriétés de la région, il s’agit surtout de résidences unifamiliales», explique Christina Metcalf, une des porte-paroles du groupe de citoyens.

«Sur la rue Cornwall, on retrouve un édifice de quatre étages de 16 appartements et un autre de trois étages qui comprend 36 appartements. Les autres édifices à logements dans le coin sont à peu près tous de la même taille», ajoute-t-elle.

«Cette uniformité permet de maintenir l’intégrité, l’essence et la beauté de cette partie de la ville. Le projet dont on parle est simplement trop gros pour notre quartier. N’importe quelle personne sensée qui va venir voir à quoi ressemble notre environnement et les constructions qu’on y retrouve arriverait probablement à la même conclusion. Cette propriété n’est pas appropriée pour un projet de cette magnitude.»

Le comité reconnaît que le zonage dans ce secteur permet la construction d’édifices à logements multiples.

Christina Metcalfe ajoute que le groupe ne s’oppose pas au développement dans le secteur.

«Ce serait idéal de ne rien avoir, bien sûr, mais nous réalisons que ce n’est pas possible. Nous serions sans doute à l’aise avec deux édifices de 40 unités chacun. Je pense que ça permettrait de conserver l’intégrité du secteur et ne serait pas trop intrusif dans notre paysage», avance-t-elle.

«De mon point de vue, ce projet n’a aucun sens pour ce secteur de la municipalité dans sa forme actuelle. Il y a une cinquantaine de personnes dans notre comité, mais il y a plusieurs autres résidents qui ont exprimé leur opposition au projet. Ils ne veulent pas s’impliquer, soit à cause de leur profession, d’un conflit d’intérêt ou tout simplement parce qu’ils croient que rien ne va changer.»

Le groupe sera présent le 13 février, lors de la rencontre des promoteurs avec le service de planification de la Commission de services régionaux du Sud-Est.

La porte-parole du comité ad hoc dit entretenir un mince espoir de voir son point de vue entendu.

«Si je n’avais pas d’espoir, je ne serais pas impliqué dans ce comité. C’est un processus épuisant et il n’y a personne qui s’amuse en faisant ça, mais je pense que c’est une bataille qui mérite d’être menée.»

Le maire de Shediac, Roger Caissie, mentionne que la municipalité n’est pas directement impliquée dans le dossier.

«La question de ce développement n’est pas devant le conseil pour aucune approbation», a-t-il expliqué par courriel.

«Le promoteur n’a que demandé quelques dérogations mineures qui sont traités par la comité de révision de la planification. Par conséquent, c’est en dehors de la juridiction du conseil municipal.»