CHU Dumont: l’héritage du Dr de Yturralde immortalisé 

Le chirurgien orthopédique Dr Daniel de Yturralde a sauvé de nombreuses vies au cours de sa carrière et son œuvre a touché beaucoup de monde.

Sa famille, ses amis et de nombreux membres de la communauté se sont réunis, jeudi soir, Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, pour rendre hommage à celui qui est décédé d’un cancer en mars 2016 après une carrière de plus de 40 ans en Acadie.

Plus de 150 personnes ont assisté au dévoilement d’une murale en son honneur, dans la salle d’attente du bloc opératoire qui portera désormais son nom et devient le «Pavillon Dr-Daniel-de-Yturralde».

«Tout comme moi, plusieurs collègues ont eu le privilège de le côtoyer au cours de sa carrière chez nous et tous vous diront qu’il a laissé une empreinte des plus positives, tant chez ses collègues que chez ses patients», mentionne France Desrosiers, Présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité

Elle a parlé d’un homme généreux et humain au cours de sa carrière de plus de 40 ans

«Il a porté plusieurs chapeaux tout au long de son parcours et la liste de ses réussites est bien garnie. La mémoire et la contribution du Dr de Yturralde seront à jamais inscrites dans l’histoire de cet établissement et de la communauté.»

Le docteur Luc Cormier, président du conseil des médecins du CHU Dr-George-L.-Dumont, se souvient d’un pionnier et d’un bâtisseur qui a contribué à l’avancement de la médecine orthopédique et sportive dans le sud-est

Il a notamment raconté comment le jeune médecin s’est rendu a visité la ville de Moncton pour la première fois en 1975 à l’invitation du Docteur Léon Richard.

«Ce sont finalement les docteurs George Surette et Robert Dysart qui l’ont convaincu le jeune gradué de l’Université McGill (à Montréal) à s’installer et initier sa pratique à Moncton à partir du premier juillet 1975», explique-t-il.

«Il est devenu le premier médecin à pratiquer une chirurgie dans le bloc opératoire, et ce, au grand dam du docteur George Grondin, qui était chirurgien général et qui aurait souhaité pratiquer cette toute première opération», a-t-il ajouté, provoquant un éclat de rire général.

Le docteur Eugène Gaudet a côtoyé le Dr de Yturralde à partir de 1975 à l’Université de Moncton.

«Il arrivait de Montréal, où il était médecin avec les Alouettes (de la Ligue canadienne de football). C’est le genre de personne qui, lorsqu’il s’embarquait dans quelque chose, il voulait toujours atteindre l’excellence», souligne-t-il.

«On a juste à penser à notre clinique médicale. On voulait devenir un modèle pour les autres. Il a travaillé d’arrache-pied pour le faire connaître et le développer. Par la suite, il est allé aux Jeux olympiques, et moi, je suis allé avec les Canadiens de Montréal.»

Un parcours exceptionnel

Le parcours du docteur Daniel de Yturralde s’étend sur plus de quatre décennies.

Il a été membre fondateur du Centre d’oncologie Dr-Léon-Richard et du Centre de formation médicale du Nouveau-Brunswick.

Il a agi à titre de médecin attitré des Wildcats de Moncton (Ligue de hockey junior majeur du Québec), des Hawks de Moncton (Ligue américaine de hockey) et des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (Sport universitaire de l’Atlantique).

Il a aussi rempli le rôle de médecin en chef pour les Championnats canadiens de patinage artistique et comme représentant du Canada au sein de l’équipe médicale des Jeux olympiques de Lillehammer, en 1994.

Il a été président du Conseil de médecine sportive du Nouveau-Brunswick et directeur médical pour le Sommet de la Francophonie à Moncton en 1999.

Le Dr de Yturralde a été intronisé au Mur de la renommée sportive de Moncton, en plus de recevoir une médaille d’honneur de l’Université de Moncton pour son engagement dans le domaine sportif.

Il est décédé d’un cancer le 24 mars 2016.