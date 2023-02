Des VTT trop bruyants la nuit à Tracadie

Le conseil municipal de Tracadie discutera lundi prochain d’une pétition signée par des citoyens de la rue Brideau indisposés par les VTT qui circulent à proximité de leurs résidences.

En décembre 2019, la municipalité adoptait un arrêté autorisant le trafic de VTT dans certaines rues (incluant la Brideau, entre le chemin Petit Tracadie et la rue du Moulin).

Le principal objectif de cette permission exceptionnelle était d’ouvrir le centre-ville aux amateurs de VTT.

Plus tôt cette semaine, le conseil municipal, réuni en comité plénier, s’est intéressé aux questions soulevées par une quarantaine de signataires. D’après ce qui est ressorti des discussions, le tapage nocturne des VTT en dérangerait plusieurs.

La conseillère Dianna-May Savoie a brièvement expliqué ce qu’il en retournait.

«Certains VTT passent après 23h. Ça peut être deux heures ou trois heures du matin. Mais ceux-là, j’en suis convaincue, ne font pas partie du club de VTT, parce que les membres ont leurs privilèges et ils ne veulent pas les perdre. Ils respectent les règlements.»

«Il y a de l’éducation à faire chez ceux qui se promènent à deux ou trois heures du matin et qui réveillent tout le monde… ce sont ceux-là qu’il faut atteindre», a repris Mme Savoie.

L’arrêté municipal qui touche aux «véhicules hors route» stipule que pour circuler en ville les conducteurs de VTT doivent détenir un permis d’«un club de VTT fédéré du N.-B.» La vitesse maximale autorisée est de 40 km/h et toute circulation doit cesser à 23h, sauf les vendredis et samedis, où il est possible de rouler jusqu’à minuit.

En quête de solutions

Le maire, Denis Losier, a reconnu que le va-et-vient des VTT occasionne certains problèmes. La solution pourrait passer par l’aménagement de tracés alternatifs.

«(Il faut) voir s’il existe des alternatives, s’il y a des voies de contournement qu’on pourrait créer. (…) Peut-être qu’on peut trouver des alternatives compensatoires. On n’a pas le choix de s’y pencher, étant donné qu’il y a des gens mécontents. On est quand même imputables à nos citoyens.»

«Il faudra regarder les cartes, voir ce qui est disponible, voir autrement, a-t-il ajouté. Y a-t-il d’autres accès?»

M. Losier voit diverses solutions, comme la pose d’affiches plus grandes qui indiqueraient les règlements, en particulier les heures d’utilisation. Des agents pourraient également parcourir les pistes. L’installation de caméras serait un autre moyen de réduire les infractions.

«Si les policiers ne veulent pas courir après les conducteurs en infraction, ces derniers pourraient être photographiés», a repris le maire.

Le conseiller Yolan Thomas a cependant appelé les autres à la prudence. L’apport des VTT à l’économie péninsulaire n’est pas négligeable: 13 millions$, a-t-il entendu dire récemment.

«On a travaillé des années pour amener les VTT en ville. On est l’une des dernières villes à leur avoir donné un accès. (…) On a essayé d’aller chercher une part de marché de ces 13 millions $ pour nos commerces.»

«Si on commence à les arrêter (les VTT), on retourne dans le passé. C’est ce qu’on a fait plusieurs années passées. Des pistes de ski-doo (par exemple), il y en avait partout dans la Péninsule et on les a repoussés dans le bout de Bathurst.

«Je suis d’accord pour favoriser l’économie, a déclaré Rita Benoît, mais il ne faut pas oublier que dans cette rue-là (la rue Brideau) il y a un foyer de 30 lits. (…) Il faut respecter tout le monde. Il faut tirer ça au clair: ils (les VTT) ont le droit de passer dans la ville, mais comme c’est là, ils passent pas mal partout.»

Le maire Losier a indiqué que d’année en année, demande est faite à la ville pour «pour élargir les trajets». Selon lui, l’essor du VTT obligera inévitablement la municipalité à réviser ses plans.

«On parle de développement économique. (…) On a des ponts, on a des projets futurs pour des voies pour des transports actifs, pour permettre aux vélos de circuler à côté des voitures. Ce sont des dépenses, ce sont des projets. Peut-être qu’il faudra regarder à créer des voies pour les VTT.»