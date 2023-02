Du grand froid sans électricité ni internet à Nouvelle-Arcadie

IJL – Réseau Presse – Acadie Nouvelle

Nouvelle-Arcadie (Acadieville, Rogersville et Collette) et les communautés environnantes ont eu la frousse lors de la période de froid intense du 4 au 5 février. Un centre de réchauffement a même ouvert ses portes à l’édifice municipal.

Les résidents du secteur avaient raison d’être inquiets. Ils ont manqué d’électricité pendant la vague de froid. Pour la plupart, la panne de courant a débuté vers 15h samedi après-midi.

«On était censé avoir une activité en rapport au lancement de la politique culturelle de la municipalité, mais on a dû l’annuler parce qu’on a manqué d’électricité, explique la directrice générale de Nouvelle-Arcadie, Angèle McCaie.

«Nous avons un plan d’urgence à la municipalité mais ça ne prend pas vraiment en considération le froid extrême, informe-t-elle. Normalement ça prend 72 heures avant d’ouvrir un centre de réchauffement ou un centre de mesures d’urgence, mais là on avait des questions. J’étais au bureau durant toute la journée samedi et beaucoup de gens passaient et arrêtaient en demandant si on allait ouvrir.»

Selon la directrice municipale, avec un facteur éolien de moins 45 degrés Celsius, une maison peut se refroidir rapidement.

«Il y a beaucoup de gens vulnérables aussi, des personnes âgées», dit-elle.

Angèle McCaie était en communication avec le député provincial Kevin Arseneau. Ce dernier lui communiquait l’information par rapport aux pannes avec Énergie NB.

«On a décidé d’ouvrir, juste par précaution, ajoute-t-elle, parce qu’on ne savait pas si l’électricité allait revenir au cours de la nuit.»

«On n’a pas eu beaucoup de gens, mais il y en a qui passaient et étaient contents de voir que nous étions ouverts, témoigne la directrice générale. On a ouvert à 20h30 jusqu’à 2h.»

Le centre de réchauffement, muni d’une génératrice, pouvait fournir de l’eau potable et permettre aux gens de recharger leur téléphone cellulaire.

Le courant a été rétabli dans la majeure partie de la municipalité vers 22h30, mais certains autres secteurs ont dû attendre plus longtemps, dont celui d’Acadieville où des abonnés d’Énergie NB ont été rebranchés seulement au milieu de la nuit.

Selon le député Kevin Arseneau, la panne a duré jusqu’à 24 heures dans certains coins de la municipalité.

Internet inaccessible

Les autorités municipales déplorent le problème de communication durant cette période critique. En fait, internet était inaccessible. La situation préoccupe le maire de Nouvelle-Arcadie, Jimmy Bourque.

«Le gros problème, c’est que tous nos cellulaires ne travaillaient pas. Aucune communication. Je ne sais pas ce qui cause ça», exprime-t-il.

Il se demande même si c’est possible de rejoindre le 911 durant ce genre de panne.

«Ce n’est pas acceptable», avoue-t-il.

Le maire déplore que c’est la deuxième fois en peu de temps que cette problématique survient.

«Je dirais que depuis les deux dernières années, la réception n’est pas fameuse sur la 126. Ça fait deux fois qu’on a une panne d’électricité et qu’on n’a pas de réception. Ça m’inquiète.»

La panne auquelle le maire fait allusion remonte à l’automne 2022. Question de rassurer les gens, il cherchera à en savoir plus long par rapport à la situation avec internet.

Par ailleurs, il affirme que plusieurs conduites d’eau ont gelé dans les maisons au cours de la fin de semaine. «Ils sont encore en train d’arranger ça à plusieurs maisons», affirme-t-il.

«Les plombiers ont pas mal été occupés ces jours-ci», ajoute pour sa part le président du Club d’âge d’or de Rogersville, Richard Caissie.

Le Club d’âge d’or est rouvert

Le Club d’âge d’or de Rogersville a rouvert ses portes et repris ses activités au cours de la semaine. Le local a subi des dommages attribuables au froid. Le président Richard Caissie explique qu’une conduite d’eau a éclaté au sous-sol du local.

«Au sous-sol, on a nos salles de jeux, mais on a également un local pour la Saint-Vincent-de-Paul. C’est surtout là qu’il y a eu des dommages au niveau du plancher», constate le président.

«La Saint-Vincent-de-Paul a beaucoup de vêtement, mais c’était pas mal accroché. Il y a eu très peu de dommages en frais de matériel, autre que le plancher flottant, précise Richard Caissie. Il faudra enlever ce plancher et le remplacer.»

En fait, le plancher du sous-sol était recouvert de deux à trois pouces d’eau.

Pour l’instant, le président du club attend le rapport d’assurances. Le local de la Saint-Vincent-de-Paul demeurera fermé pour quelques semaines.