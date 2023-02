Edmundston: le deuxième Festival Royal promet d’en mettre plein la vue

Surfant sur la vague de succès de la première édition qui a eu lieu l’été dernier, les organisateurs du Festival Royal croient être en mesure d’en donner encore plus en 2023.

C’est surtout en raison d’une période de préparation beaucoup plus longue que l’an dernier que le comité organisateur du festival – qui se déroulera les 4 et 5 août au centre-ville d’Edmundston – a bon espoir que l’événement attirera encore plus de monde.

Lorsque la première édition du Festival Royal a été annoncée, au printemps 2022, les instigateurs du projet Mylène Gagné et Gabriel Hébert, n’ont eu que trois mois environ pour bâtir un événement auquel ont tout de même pris part 5000 personnes.

Cette année, tous les espoirs sont donc permis.

«On a pu prendre notre temps, on a dialogué. Ç’a été vraiment un travail d’équipe. L’année dernière, à la base, on a commencé avec moi, Gabriel, et nos trois mentors. L’équipe s’est bâtie en même temps. Là, on commence déjà avec un comité de 12 personnes et le travail se fait bien», a expliqué Mylène Gagné.

«On a commencé tôt, alors on peut aller plus haut et avoir de meilleures idées que l’année dernière. On a le temps de vérifier ce que l’on peut faire», a-t-elle ajouté.

Selon Gabriel Hébert, chaque membre du groupe d’organisateurs a des qualités spécifiques permettant au comité de prendre des décisions éclairées.

Même si l’un des objectifs avec un événement de la sorte demeure d’accroître le nombre de visiteurs, M. Hébert souhaite avant tout que ceux-ci vivent une expérience plaisante.

«La seule chose que l’on retire de tout cela, c’est de faire un gros “party” avec des Brayons et du monde de l’extérieur. On le fait pour les gens d’ici et on veut le rendre plus le “fun”», a soutenu Gabriel Hébert.

«Je crois que tout le monde (organisateurs) est en train de découvrir ses forces et ses défis pour que l’on puisse nous améliorer en tant qu’équipe et offrir quelque chose de meilleur pour les gens d’ici et d’ailleurs», a ajouté Mylène Gagné.

Bien conscients que l’événement est de plus en plus connu, autant dans la région du Nord-Ouest qu’à l’extérieur de celle-ci, les deux porte-parole souhaitent que le festival soit un outil utilisé pour encourager le développement des entreprises et des artistes de la région, la diversité et l’écoresponsabilité.

«On veut élargir les horizons pour que les gens puissent découvrir d’autres styles musicaux et d’autres artistes (…) On veut montrer aux gens qu’il existe d’autres choses que ce qu’ils ont toujours connu», a mentionné Mylène Gagné.

«On a plus de choix, côté artistes, alors on est capable de respecter certaines règles qui sont dans nos cœurs, comme celle d’avoir autant de femmes que d’hommes sur la scène. Ça nous donne un choix et de la flexibilité que l’on apprécie», a ajouté Gabriel Hébert.

Une programmation, mais d’autres surprises à venir

L’annonce du retour officiel du Festival Royal a aussi été accompagnée du dévoilement de la programmation, du moins en partie, de la deuxième édition.

Par conséquent, le 4 août, ce sera le retour de la soirée DJ. Dix artistes provenant d’un peu partout au Nouveau-Brunswick et au Québec défileront sur la scène au cours de cette soirée de danse à ciel ouvert.

Ph4antom DJ, Miss Butler, DJ Rioux, F x S, D:H:C, Deroz et la tête d’affiche de la soirée, DJ Miss Shelton, offriront des prestations musicales qui devraient faire danser les festivaliers.

La journée du 5 août offrira une fois de plus des activités familiales au centre-ville d’Edmundston avec une kermesse, des jeux, et l’atelier «DJ d’un jour».

En soirée, le groupe alt-country/rock The Hypochondriacs partira le bal. Il sera suivi du groupe rock Fairweather et de la formation La Patente.

La soirée se poursuivra avec le spectacle Queens of Rock d’Elyzabeth Diaga, ex-participante de l’émission La Voix qui a notamment présenté un spectacle en résidence à Las Vegas.

L’artiste canadienne transportera le public à travers une épopée de quatre décennies

de rock féminin qui célèbre la musique et l’héritage de Heart, Pat Benatar, Blondie, Marjo,

Tina Turner, Cher, Joan Jett, Les Rita Mitsouko, Annie Lennox, Alanis Morissette, The Cranberries, Evanescence, Lady Gaga et plus encore.

La soirée se terminera avec une prestation de DJ Wakky.

Selon les organisateurs, d’autres surprises seront dévoilées au fur et à mesure que l’on s’approchera de l’ouverture du festival.

«On a vraiment aimé l’enthousiasme autour du festival de l’an passé et on essaie de garder cet élément-là aussi cette année. C’est pour ça que l’on garde certains secrets», a expliqué Gabriel Hébert.

«Il y a des trucs que l’on ne veut pas dévoiler pour le moment. Il y a d’autres trucs qui ne sont pas confirmés à 100% et il y a d’autres trucs qui vont se mettre en branle prochainement», a poursuivi Mylène Gagné.

Les billets sont disponibles en prévente dès maintenant au www.festivalroyal.ca et en personne à la billetterie du Centre des arts d’Edmundston.