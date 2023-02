État de la province: «Higgs doit être dur d’oreille»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, a vanté son bilan dans son discours sur l’état de la province. Les chefs des deux partis d’opposition, Susan Holt et David Coon, dénoncent l’omission des défis de la province par le progressiste-conservateur.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a échoué à parler comme le représentant de tous ses concitoyens dans son discours sur l’état de la province, jeudi, selon ses principaux opposants politiques.

«Blaine Higgs a manqué de respect et d’empathie pour les Néo-Brunswickoises et les Néo-Brunswickois, critique Susan Holt. Au lieu de raconter une histoire réaliste de la province, avec des enjeux et un plan pour le futur, il a célébré des choses d’hier.»

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick souligne que le premier ministre a omis d’évoquer les difficultés que provoque l’augmentation du coût de la vie. Elle pointe aussi l’absence de solutions nouvelles pour résoudre le manque de logements.

M. Higgs a seulement effleuré le besoin d’habitations supplémentaires. Il a rappelé l’investissement de 100 millions $ sur quatre ans annoncé en octobre pour construire des logements publics. Il a aussi rappelé que son gouvernement publierait une stratégie en juin pour résoudre ce problème.

«Concernant l’abolition de l’immersion française, M. Higgs garde une échéance trop rapprochée, lance Mme Holt. Il n’écoute personne et ne s’intéresse pas aux données. Il arrive avec un calendrier politique alors que cette décision aura des conséquences sur une génération d’enfants.»

Elle fait référence aux élections provinciales qui se tiendront en 2024. M. Higgs a voulu que son gouvernement abolisse l’immersion française en septembre prochain, non l’année d’après tel qu’initialement prévu.

Or, le premier ministre a semblé critiquer la promesse du Parti libéral de rétablir l’immersion française en cas de victoire électorale. Il a affirmé prendre des décisions pour les prochaines générations, non pour le prochain scrutin.

«Nous ne ferions pas de changement immédiat, rétorque Mme Holt. Nous les ferions après des consultations des enseignants, des parents et des élèves, avec un plan qui considère les conséquences de notre décision.»

Elle critique aussi les propos de M. Higgs concernant un éventuel partenariat du gouvernement avec les Autochtones pour l’exploitation du gaz de schiste.

«Ça démontre que le premier ministre n’écoute pas les Autochtones, qui ne sont pas intéressés par ce projet, avance Mme Holt. Ce n’est pas respectueux.»

En octobre, l’organisme Wolastoqey Nation in New Brunswick a affirmé que le gouvernement ne l’avait pas consulté avant de parler de gaz de schiste dans le discours du trône. Il a réaffirmé son opposition à la fracturation hydraulique à cette occasion.

Critiques vertes

«M. Higgs a encore des lacunes concernant la durabilité de notre société, la qualité de l’environnement et les conséquences de la crise climatique, commente par ailleurs David Coon. Nous sommes en 2023, maintenant. L’augmentation de la production de gaz est inacceptable.»

Le chef du Parti vert pense également que le premier ministre a évité d’aborder les problèmes du Nouveau-Brunswick dans son discours sur l’état de la province: les conséquences de la crise climatique, mais aussi l’accès au logement et au système de santé ainsi que les turbulences causées par le projet d’abolition de l’immersion française.

«Le premier ministre a fait un tour d’honneur pour préserver son héritage, commente M. Coon. Il doit être dur d’oreille aux défis des gens du Nouveau-Brunswick.»

C’est aussi l’avis du professeur de sciences politiques à l’Université Mount Allison, Mario Levesque.

«C’est le temps de montrer que tout va très bien, que les oiseaux chantent et que nous allons continuer sur cette voie, dit-il. Mais la situation de la province n’est pas aussi jolie.»

M. Levesque souligne également que des succès attribués par M. Higgs à son gouvernement ont des causes plus larges.

Le premier ministre s’est réjoui de l’augmentation de la population de la province, par exemple. Or, les faibles prix de l’immobilier au Nouveau-Brunswick et le recours accru au télétravail peuvent l’expliquer en partie: environ 9400 Ontariens sont arrivés au Nouveau-Brunswick au cours des quatre derniers trimestres.

«Ça me fait penser que nous avons un gouvernement très, très arrogant et le premier ministre peut-être le plus arrogant que nous ayons eu dans la province», assène M. Levesque.

Déception des militants pour l’immersion française

Le directeur de l’association Canadian Parents for French New Brunswick, Chris Collins, est très déçu par le discours sur l’état de la province de Blaine Higgs, concernant l’immersion française.

«Nous espérions que le premier ministre aurait pris en considération les avis qu’il a reçus de bien plus de mille personnes durant les consultations en personne, et qu’il aurait infirmé sa décision d’abolir l’immersion française», déclare-t-il.

M. Collins a compris que le premier ministre prendrait du temps pour réfléchir davantage à son projet controversé.

«Mais il devrait être prêt à prendre une décision. Le fait qu’il ne le soit pas me fait penser qu’il essayera de trouver une porte de sortie très éloignée de l’opinion publique et de continuer à prendre des décisions fondées sur sa propre envie d’abolir l’immersion française au Nouveau-Brunswick.»