Jour férié: un autre syndicat obtient gain de cause

D’autres fonctionnaires du gouvernement provincial vont recevoir une compensation financière à la suite de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation de septembre 2021.

Le Syndicat du Nouveau-Brunswick vient tout récemment d’annoncer à ses membres avoir conclu une entente avec le gouvernement à la suite du dépôt d’un grief concernant cette journée commémorative.

Ce groupe ajoute ainsi son nom à d’autres ayant remporté ce même grief contre le gouvernement au cours des derniers mois.

À la première année de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le gouvernement de Blaine Higgs avait refusé de proclamer cette journée fériée pour l’ensemble de la fonction publique. Seuls quelques groupes avaient alors été ciblés et avaient obtenu ce privilège.

À la suite de cette décision du gouvernement, plusieurs syndicats ont protesté et déposé des griefs, arguant que cette journée et les privilèges qui y sont associés auraient dû s’appliquer également à leurs membres. Les décisions relatives aux griefs étaient alors fondées sur le libellé des conventions collectives.

Dans sa récente entente avec le Syndicat du Nouveau-Brunswick, le gouvernement provincial admet avoir failli à rémunérer en conséquence ce groupe de travailleurs pour le 30 septembre 2021. En conséquence, il s’engage à rémunérer les employés embauchés à cette date ou au préalable de façon rétroactive. Cette entente inclut également les membres qui étaient employés à l’époque et qui ont depuis pris leur retraite.

À noter qu’en 2022, le libellé de la convention collective reconnaissant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation a été observé, traité comme un jour férié et payé de façon appropriée pour ce groupe syndical.

C’est la section locale 1252 du SCFP, qui représente plus de 9000 travailleurs de la santé au Nouveau-Brunswick, qui a mené la charge dans ce dossier en déposant un grief à ce sujet en début 2022. L’affaire s’est rendue en arbitrage.

Dans la décision, rendue le 10 août 2022, l’arbitre (Robert Breen) s’est rangé de l’avis du SCFP 1252 et a ordonné au gouvernement provincial de reconnaître le jour férié pour les travailleurs et plus de le forcer à rémunérer correctement tous les employés touchés pour le 30 septembre 2021.

«On a réussi à battre le gouvernement sur cette question, car c’était tellement évident dans le libellé de notre convention collective que cette journée devait s’appliquer à nos membres également. En fait, ce combat a créé une sorte de précédent et on est très content de voir que notre contestation aura pu profiter d’une quelconque façon à d’autres groupes syndicaux», exprime Simon Ouellette, porte-parole du SCFP.

Fredericton confirme que des accords de règlement ont été conclus avec certains groupes syndicaux du Nouveau-Brunswick. Cela dit, d’autres causes sont toujours en attente de règlements. C’est le cas pour certains autres groupes du SCFP, les infirmières et les infirmières gestionnaires du Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick ainsi que l’Alliance de la fonction publique du Canada.

Fredericton a par contre refusé de rendre publics les détails sur les coûts liés à ces règlements avec les syndicats.