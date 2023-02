Légère baisse du taux de chômage au N.-B.

Même s’il s’est perdu 600 emplois au Nouveau-Brunswick de décembre 2022 à janvier 2023, le taux de chômage a diminué de 0,3 points de pourcentage. Il se situe maintenant à 7,5%. Il est de 5% au pays.

Si le taux de chômage a diminué en même temps que le nombre de personnes qui ont un emploi, c’est que la population active (soit le nombre de personnes qui ont un boulot ou qui en cherchent un) a également chuté, passant de 411 200 en décembre à 409 400 personnes en janvier.

Selon Statistique Canada, 379 100 personnes avaient un emploi au N.-B. en janvier. Ce chiffre était de 378 500 en janvier.

Il est à noter que le chiffre de 379 100 personnes constituait (et constitue toujours) un sommet en 2022.

En fait, selon l’agence fédérale, il s’est créé pas moins de 17 500 emplois au N.-B. de janvier 2022 à 2023. Du nombre, 9200 étaient à temps plein.

Pour ce qui est du taux de chômage de 7,5% observé dans la province en janvier 2023, il est dans la moyenne des 13 derniers mois. De janvier 2022 à janvier 2023, cette donnée calculée mensuellement a en effet varié entre 6,2% et 8,6%.

Ailleurs en Atlantique, le taux de chômage a augmenté de 1,7 points de pourcentage à Terre-Neuve-et-Labrador de décembre 2022 à janvier 2023, pour atteindre 11,8%. Il s’est perdu 2300 emplois dans cette province au cours de cette période.

À l’Île-du-Prince-Édouard, le taux de chômage est passé de 5,7% à 7,7%, ce qui représente une perte de 400 emplois.

En Nouvelle-Écosse, le taux de chômage a diminué de 2,2 points de pourcentage. Il se situe maintenant à 5%, stimulé par la création de 9400 emplois.

L’économie canadienne en croissance

La croissance de l’emploi au Canada en janvier a dépassé les prévisions des économistes, qui s’attendaient à ce que les taux d’intérêt plus élevés pèsent sur le marché du travail.

L’économie canadienne a ajouté 150 000 nouveaux emplois le mois dernier, selon la dernière enquête sur la population active de Statistique Canada publiée vendredi.

Avec 153 000 personnes qui ont rejoint la population active le mois dernier, le taux de chômage est resté stable à 5,0%, se situant juste au-dessus du creux record de 4,9%.

L’emploi au Canada est dans une tendance à la hausse depuis septembre, ajoutant un total de 326 000 emplois. Et ce, même si les prévisionnistes anticipent que le coût d’emprunt plus élevé ralentira considérablement l’économie cette année et pèsera sur l’emploi.

Des gains ont été réalisés dans tous les secteurs, mais surtout dans le commerce de gros et de détail, où 59 000 emplois ont été créés. Dans les soins de santé et l’assistance sociale, 40 000 emplois ont été ajoutés.

La plupart des emplois ajoutés à l’économie étaient à temps plein, tandis que les personnes âgées de 25 à 54 ans étaient à l’origine des gains.

Le marché du travail étant en pleine effervescence, les salaires ont également augmenté, bien qu’à un rythme plus lent que l’inflation. En janvier, les salaires ont augmenté de 4,5% d’une année à l’autre, à un rythme légèrement plus lent qu’en décembre.

Le ralentissement de la croissance des salaires reflète en partie des salaires moyens relativement élevés en janvier 2022, les restrictions liées à la COVID-19 ayant entraîné des pertes d’emplois dans les secteurs les moins bien rémunérés.

Les révisions des données de l’enquête sur la population active suggèrent que la croissance des salaires a culminé à 5,8% en novembre.

Au-delà des attentes

Depuis mars, la Banque du Canada a relevé son taux directeur huit fois de suite, le portant à 4,5% – son niveau le plus élevé depuis 2007.

En règle générale, des taux d’intérêt plus élevés incitent les entreprises et les particuliers à réduire leurs dépenses. À mesure que les dépenses ralentissent et que les ventes chutent, les entreprises peuvent modifier leurs plans d’embauche.

Bien que les économistes notent que l’emploi est le dernier indicateur à tourner pendant un ralentissement économique, le marché du travail a dépassé les attentes de la plupart des économistes.

Avant la publication des données de vendredi, la Banque Royale prévoyait que l’économie canadienne aurait ajouté 5000 emplois le mois dernier.

Lors de sa décision du 25 janvier, la banque centrale a indiqué qu’elle prévoyait de maintenir son taux directeur, laissant le temps à des taux d’intérêt plus élevés de se propager dans l’économie.

La banque centrale espère voir un assouplissement du marché du travail, ce qui, selon elle, est nécessaire pour que l’inflation revienne à son objectif de 2%.