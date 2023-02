Mauvais temps: toutes les écoles du N.-B. sont fermées

La fin de semaine est déjà commencée pour tous les élèves et le personnel des écoles du Nouveau-Brunswick.

En raison de la grande quantité de neige annoncée sur le Nord et de la pluie verglaçante prévue sur le centre et le Sud, toutes les écoles de la province sont fermées vendredi.

L’Université de Moncton a de plus fermé ses campus de Shippagan, de Bathurst et d’Edmundston jusqu’à 10h30, 11h et midi, respectivement.

Pour le moment, le réseau d’Énergie NB tient le coup. À 8h15, la société de la couronne ne rapportait aucune panne.

Vendredi matin, un avertissement de neige demeurait en vigueur pour tout le Nord. Environnement Canada prévoit des accumulations pouvant atteindre 25 cm.

Les comtés de Queens, de Sunbury et de Carleton ainsi que le sud du comté de York sont quant à eux sous le coup d’un avertissement de pluie verglaçante.

Environnement Canada prévoit jusqu’à 4h de verglas sur ces régions, vendredi matin.

Tout le reste de la province (soit le centre, le comté de Kent et toute la côte Est) est sous le coup d’un bulletin météorologique spécial. L’agence fédérale y prévoit jusqu’à 10 cm de neige et de grésil.

Tôt ce matin, la GRC a fait savoir que les conditions routières sur la route 2 entre Moncton et Fredericton étaient très mauvaises.