Technologies: l’U de M s’attaque à son «retard impressionnant»

Le recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, admet que son établissement souffre d’un retard technologique important. Le problème affecte aussi bien l’enseignement que l’administration. Les étudiants se plaignent peu, toutefois.

L’Université de Moncton (U de M) a voulu se montrer transparente. Elle a donc invité des employés et des étudiants à poser des questions au recteur de l’établissement, Denis Prud’homme, après sa présentation de la stratégie 2023-2028, le 31 janvier.

Le professeur de géomatique au pavillon de foresterie de l’Université de Moncton, campus d’Edmundston, Lacina Coulibaly, en a profité pour dénoncer le matériel avec lequel il enseigne.

«Depuis près de 15 ans, il y a un logiciel qui existe pour faire de la photogrammétrie, avec des lunettes et des écrans qui permettent de voir en 3D. C’est quelque chose que nous n’avons jamais pu acheter malgré nos demandes répétées. Nous sommes encore obligés d’utiliser des stéréoscopes avec des photographies en papier à l’ancienne», a-t-il lancé.

M. Coulibaly a dit que la désuétude de son matériel empêche ses élèves d’apprendre les méthodes de travail actuelles de l’industrie forestière.

«Nous avons un retard assez important, pour ne pas dire impressionnant au niveau de nos technologies, a reconnu M. Prud’homme. Faire avancer l’implantation des nouvelles technologies fait partie de notre plan de 120 jours, en commençant par la mise à niveau de notre système de gestion Socrate.»

L’U de M s’est doté de ce système en 1997. Il rassemble dans une base de données la plupart des éléments permettant de faciliter la gestion des trois campus.

«Il est en fin de vie, a affirmé M. Prud’homme. Une partie des horaires, des interactions avec les étudiants, des admissions et des ressources humaines se font encore sur papier, PDF et Excel. Ça cause des délais.»

Le recteur a aussi évoqué un retard technologique dans les classes, empêchant les cours de se donner sur les trois campus en même temps (en partie à distance, donc).

«Tant au niveau administratif qu’au niveau de l’enseignement, il y a eu beaucoup de progrès au niveau des infrastructures, a-t-il toutefois ajouté. Il y a également eu des mises à niveau des laboratoires à Edmundston, pour les sciences.»

«J’ai dit que le retard est impressionnant, mais ce n’est pas de la faute de l’Université, a-t-il aussi souligné. Elle n’avait pas les ressources pour le combler. Elle a dû faire des choix. Mais aujourd’hui, nous avons la possibilité de nous mettre à la page.»

Progrès

C’est le gouvernement fédéral qui a donné à l’U de M cette possibilité en juin 2022, avec l’aide du gouvernement du Nouveau-Brunswick. L’établissement a reçu un appui de 27,8 millions $ sur trois ans, notamment pour acquérir du matériel pédagogique moderne, rénover sa Direction générale des technologies et mettre à jour son équipement informatique.

Durant les dix années précédentes, l’U de M a dû faire 25 millions $ de coupes budgétaires et augmenter ses frais d’admission pour assurer sa viabilité financière.

«Grâce au financement reçu de Patrimoine canadien, nous avons déjà réussi à faire des avancées majeures en matière de technologie», se félicite le vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines, Gabriel Cormier.

Il indique que l’U de M a amélioré plus d’une trentaine de classes afin de permettre l’enseignement hybride. L’établissement a aussi apporté des changements à la plateforme Socrate. Ils permettent d’offrir aux étudiants et aux diplômés un accès rapide à leurs relevés de notes, diplômes et attestations d’inscription.

«Nous travaillons aussi sur de nouvelles applications en ce qui a trait au recrutement, à l’admission, aux systèmes utilisés par les ressources humaines et les donateurs, déclare M. Cormier. Par ailleurs, il sera possible pour nos professeures et professeurs de faire des demandes afin d’explorer diverses approches pédagogiques.»

Satisfaction

Sur le campus, les étudiants rencontrés par l’Acadie Nouvelle semblent plutôt contents des technologies à l’U de M.

«Dans les cours, ça fonctionne bien, a témoigné une étudiante en musique, Amélie Léa LeBlanc. Les inscriptions sur internet sont un peu compliquées, mais les instructions sont assez claires.»

«Quand il ne fait pas beau, je peux assister aux cours en ligne, s’est réjouie une étudiante en Diplôme préparatoire en sciences de la santé (DSS), Jessica Doiron. Par ailleurs, mon inscription était facile, car j’étais bien accompagnée par un représentant de l’U de M.»

«[La plateforme internet] Clic est vraiment formidable, a applaudi une autre étudiante en DESS, Andrée-Anne McGraw. Nous y trouvons les présentations et les informations pour bien réussir les cours. Les professeurs sont aussi vraiment simples à joindre par courriels.»

«Le site internet de l’Université contient pas mal d’informations faciles à trouver, a commenté une étudiante en gestion du loisir, sport et tourisme, Imane Taoufik. Dans les cours, il y a des projecteurs et des écrans pour les présentations des professeurs.»

«C’est bien organisé, je n’ai pas eu de problème, a affirmé une étudiante en sciences infirmières, Salimata Samou. Au début, si j’ai eu du mal, c’est parce que je n’étais pas familière avec l’utilisation de l’ordinateur.»

Critiques

«Le système d’inscriptions crash presque toujours à cause du volume de demandes, a toutefois remarqué un étudiant en nutrition, Julien Jacob. Le problème peut durer quelques jours. Mais j’ai toujours pu m’inscrire aux cours de mon choix. Il n’y a pas non plus assez de prises dans la plupart des classes, mais la batterie de ma tablette est bonne.»

Par courriel, la Fédération des étudiants et des étudiantes du Centre universitaire de Moncton (FÉÉCUM) s’est montrée critique.

«La population étudiante a des difficultés récurrentes avec le système d’inscription aux cours, de la difficulté au niveau de la connexion à internet sur le campus, et bien d’autres problèmes du genre», a déclaré son président, Jean-Sébastien Léger.