Nord-Ouest: une salle multisensorielle pour lutter contre les dépendances

Les patients du Centre de traitement des dépendances d’Edmundston profiteront d’un outil supplémentaire dans leur cheminement vers la sobriété.

Le nouveau service, disponible dès mars, sera une salle multisensorielle Snoezelen.

Selon le Réseau de santé Vitalité, le concept Snoezelen a été développé dans les années 1970 par deux thérapeutes, Jan Hulsegge et Ad Verheul, à l’institut De Hartenberg, aux Pays-Bas.

Ce type de salle sert notamment à aider les patients à se détendre, à diminuer leur douleur et à réduire leur anxiété. Selon Vitalité, les bienfaits sont bien connus dans le traitement, notamment, de l’automutilation et des troubles de comportement. Il peut s’agir, à l’occasion, d’une solution de rechange aux médicaments.

Notons qu’une salle du genre existe déjà au sein du secteur de psychiatrie de l’Hôpital régional d’Edmundston. Elle a été inaugurée en 2017 et complétée en 2019.

Selon Carole Martin, directrice de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston, les bienfaits de la salle Snoezelen ont pu être observés au centre hospitalier.

«Je pense que c’est peut-être une raison pour laquelle le projet s’est aussi développé au Centre de traitement des dépendances. On a vu que ça pouvait aider à calmer des patients en crise. On a des patients qui demandent souvent d’utiliser la salle.»

Stéphanie Serry, gestionnaire du Centre de traitement des dépendances d’Edmundston, raconte que l’idée d’implanter une salle Snoezelen dans le processus de guérison des personnes aux prises avec des problèmes de dépendances a été initiée en 2018.

«Le projet s’est concrétisé grâce à une collaboration entre les équipes du Service de traitement des dépendances et de la Psychiatrie. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ce service aux patients, qui auront un endroit pour les aider à se détendre et à se changer les idées, ce qui sera favorable à la gestion des envies de consommer», a-t-elle ajouté.

Selon Mme Serry, ce genre de salle multisensorielle est de plus en plus populaire auprès des services de santé mentale et traitement des dépendances.

Elle explique que les gens y trouvent, entre autres, des images, des sons, de la musique, des lumières, une machine à bulles, un projecteur et un miroir.

«C’est une salle qui favorise la relaxation et offre une stimulation sensorielle. Il y a également un matelas massage, une chaise œuf et un pouf pour s’asseoir. Les patients auront accès à la salle lorsqu’ils viendront pour un traitement.»

Un investissement de 40 000$ a été nécessaire pour aménager cette salle.

De gauche à droite: Nathalie Raymond, infirmière-ressource; Stéphanie Serry, gestionnaire du Service de traitement des dépendances; Marc Ouellet, administrateur de la Fondation Jean-Paul Ouellet et de la Maison Cap-d’Espoir; Sabrina Fortin, infirmière-ressource; Amélie Jarret, consultante et chargée de projets, Fondation Jean-Paul Ouellet et Maison Cap d’Espoir; et Carole Martin, directrice générale, Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston – Gracieuseté

C’est en partie grâce à un effort combiné de la Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston (30 000$), de la Fondation Jean-Paul Ouellet (5000$) et de la Maison Cap d’Espoir (5000$), que le projet est devenu réalité.

La Fondation de l’Hôpital régional d’Edmundston s’est dite fière de voir ce genre de projet se concrétiser à l’extérieur des murs de l’hôpital.

«Nous sommes heureux de pouvoir contribuer au succès et à l’essor du Centre de traitement des dépendances. En ajoutant un service comme celui que nous permet d’offrir la salle Snoezelen, nous sommes en mesure de répondre à un besoin immédiat», a indiqué Carole Martin.

Mme Martin a confirmé qu’il s’agissait du premier projet à l’extérieur des murs de l’Hôpital régional d’Edmundston à être financé par la fondation.

«C’est quand même au niveau de la santé et du bien-être des gens alors on trouvait important de contribuer au développement du projet.»

Pour Marc Ouellet, administrateur de la Fondation Jean-Paul Ouellet et de la Maison Cap d’Espoir, deux organismes ayant comme mission d’aider les personnes aux prises avec des problèmes de dépendance, il était primordial d’investir dans une telle salle.

«Comme la Fondation Jean-Paul Ouellet et la Maison Cap d’Espoir ont pour mission de venir en aide aux personnes aux prises avec des problématiques de dépendance, elles sont fières d’avoir pu appuyer le Service de traitement des dépendances dans l’accomplissement de sa mission. L’étape de désintoxication est cruciale et elle très importante pour la suite de la démarche vers le rétablissement. Un séjour réussi favorise les réussites à long terme et l’intérêt d’entreprendre un programme de thérapie comme celui offert par la Maison Cap d’Espoir», a souligné Marc Ouellet, administrateur de la Fondation Jean-Paul Ouellet et de la Maison Cap d’Espoir.