Un musée riche en histoire à Memramcook

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Le musée de la Société historique de la vallée de Memramcook est une véritable mine d’or pour les friands d’histoire.

«La majorité des objets vient du monde de Memramcook», affirme Anita Boudreau, présidente de la Société historique et bénévole dévouée à l’organisme depuis 25 ans.

Le musée se trouve dans l’ancien édifice municipal de Saint-Joseph. À l’entrée, on retrouve les uniformes des mythiques Rovers de Memramcook, qui ont remporté plusieurs championnats de baseball au cours des années.

Des gants et des balles de baseball de cette époque glorieuse ont également été conservés.

Passe-Pierre, la mascotte des Jeux de l’Acadie de 1987, est paisiblement installée dans un coin, en attendant la prochaine finale de 2023 à Memramcook.

Différentes photos de groupes d’élèves ayant fréquenté les écoles locales sont affichées sur les murs.

Deux pupitres de l’époque, des cloches, témoignent des équipements scolaires d’antan. «Tout le monde était obligé d’être droitier», déclare la bénévole en désignant un pupitre muni d’une planche solidement vissée sur le côté droit d’une chaise d’élève.

«Dans les petites écoles, on te tapait sur les doigts si tu étais gaucher pour que tu apprennes à écrire droitier», raconte l’ancienne enseignante qui elle, faut-il préciser, ne tapait pas sur les doigts des élèves.

Des robes de mariée et des soutanes de prêtres sont exposées, en passant par l’image d’un dénommé Bernard Gaudet qui a réalisé 144 trous en une journée au golf. On a l’impression que rien de l’empreinte acadienne locale n’a été oublié.

«Si tu regardes les robes de mariée, il y en a des blanches mais aussi en couleurs. C’est que durant le temps de la guerre, il n’y avait pas de matériel blanc», informe l’hôtesse du musée.

Le violon d’Éloi à Protais LeBlanc, désigné comme «le violoneux de Memramcook», est précieusement conservé dans le musée.

«Il en a fait danser du monde avec son violon», fait remarquer Anita Boudreau.

Quelques maquettes font partie du décor, dont celle du couvent des sœurs de Notre-Dame-du-Sacré-Coeur jadis situé à Saint-Joseph ainsi que celle de l’Université Saint-Joseph avant l’incendie de 1933, qui par la suite est devenue l’Institut de Memramcook.

Dans la voûte du musée se trouvent différents albums et livres en rapport à Memramcook, dont un portant sur les sobriquets du village.

«On a des albums de généalogie que Renaud (LeBlanc) a faits», dit la présidente.

Elle désigne aussi les albums de tous les mariages dans la vallée qu’elle collectionne depuis 25 ans.

«Moi, l’histoire m’intrigue et j’aime ça, admet-elle. Mon rêve était d’avoir les photos des maisons de Memramcook. Je les ai là, pointe-t-elle. Il me reste celles de l’autre côté de la rivière à mettre plus d’informations. J’ai marché pour prendre ces photos.»

Chaque personne vivant ou ayant vécu à Memramcook a de fortes chances d’être répertoriée au musée.

Anita Boudreau a même réussi à mettre la main sur d’anciens registres de l’école Abbey-Landry qui s’en allaient aux poubelles. En feuilletant un registre datant de 1935, elle indique des noms d’élèves, leurs présences à l’école et le nom des parents.

Toujours dans la voûte, l’hôtesse des lieux se tourne en désignant l’ensemble des exemplaires reliés de l’ancien journal L’Évangéline.

C’est l’Université de Moncton qui a fourni L’Évangéline à la Société historique. Selon la bénévole, l’Université possédait quatre exemplaires de chaque numéro. «Ils ont dit: si vous en voulez une copie, on va vous les donner», exprime-t-elle.

À ce sujet, les bénévoles de la Société historique sont en train de réaliser un travail colossal.

«On imprime tous les articles qui parlent de Memramcook. Ils sont en train de faire l’année 1961», assure Anita Boudreau.

En fait, chaque article paru dans l’Évangéline et parlant de Memramcook fera partie d’un cahier préparé par les bénévoles de la Société historique.

«On a fait 1951 jusqu’à 1965, convient la bénévole. On continue. L’Évangéline, c’est beaucoup Jean Gaudet qui s’en occupe», mentionne-t-elle.

Par ailleurs, les cahiers de la Société historique de la Vallée de Memramcook sont sous la responsabilité de Gérard LeBlanc. Ils sont publiés deux fois par an.

Le Musée de la Société historique est normalement fermé durant l’hiver, mais sera ouvert exceptionnellement les lundi et mercredi de 10h à 16h au cours de la semaine prochaine.

«En général, on est ouvert l’été au début de juin jusqu’à la mi-août ou sur demande. Si quelqu’un m’appelle et que je peux venir, je viens», révèle la dévouée bénévole.