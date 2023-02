Vitalité et Horizon délégueront des équipes dans les refuges de Moncton

Vitalité et Horizon unissent leurs forces afin de mettre sur pied des équipes de soutien communautaire dans les refuges de Moncton, une initiative visant à aller à la rencontre des personnes itinérantes et de leur offrir les soins dont ils ont besoin.

L’initiative a été rendue possible grâce à une collaboration entre les services de santé publique, de santé mentale de Vitalité, des services de traitement des dépendances et de santé mentale d’Horizon et la Clinique Salvus.

Depuis quelques années, l’Équipe de traitement communautaire flexible de Vitalité offre des services à des personnes ayant des troubles de santé mentale sévères et persistants. Le responsable de cette équipe, Christopher West, explique que la volonté de se rendre dans les refuges vise à adapter l’offre de soins en fonction des besoins des personnes itinérantes et d’en améliorer l’accessibilité.

«On a remarqué qu’il y avait plusieurs personnes au sein des refuges qui n’étaient pas suivis en santé mentale, qu’elles ne sont pas mises en lien avec les ressources dont ils ont besoin et qu’il n’y avait pas vraiment de programmes pour eux. Il faut aller à leur rencontre et tisser des liens avec eux afin de répondre à leurs besoins.», dit M. West.

L’équipe de soutien sera notamment composée d’une travailleuse sociale, qui entrera en poste à la fin février, un intervenant communautaire et d’un pair aidant.

Une équipe de la santé publique du Réseau de santé Vitalité organise également des cliniques dans les quatre refuges de Moncton. Elle offre par exemple des vaccins aux personnes qui fréquentent les refuges et fait de la sensibilisation sur des maladies transmissibles.

D’autres services pourraient aussi leur être offerts, notamment la distribution de condoms et de matériel visant à réduire les méfaits liés à la consommation de drogues.

Réduction des méfaits

«C’est vraiment une approche de prévention», dit M. West, ajoutant que l’offre de services de Vitalité et d’Horizon s’ajoute à celle de la Clinique Salvus, qui travaille auprès de la population itinérante.

La nouvelle équipe de soutien communautaire pour la clientèle des refuges s’inspire d’ailleurs d’initiatives semblables ailleurs au pays et de l’approche adoptée par la Clinique Salvus.

Depuis le début de la pandémie, des employés de cette clinique se rendent régulièrement dans les refuges de Moncton afin d’offrir des soins de santé primaire et de traitement de dépendance.

En juillet, Salvus a aussi fait l’acquisition d’une clinique mobile. Chaque semaine, deux infirmières et un pair aidant se rendent dans chacun des quatre refuges de Moncton afin d’y prodiguer des soins pendant environ trois heures.

Melissa Baxter et France Maillet-Gagnon, de la clinique Salvus, souhaitent faciliter l’accès aux soins, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes de dépendances et de santé mentale. – Archives

«Certains peuvent avoir besoin d’antibiotiques en raison d’une infection, d’autres peuvent s’être blessés et nécessitent des soins de santé primaire ou des traitements pour leur dépendance. Pendant l’hiver, on traite aussi beaucoup d’engelures», explique Melissa Baxter, directrice générale de la Clinique Salvus.

Les besoins pour ce genre de services sont tels qu’ils pourraient être offerts quotidiennement. C’est toutefois impossible, faute de moyens, dit Mme Baxter. Le nouveau partenariat entre Salvus et les réseaux de la santé tombe donc à point.

«Les besoins sont énormes. Nous sommes contents qu’il commence à y avoir des discussions sur cet enjeu dans la communauté, que les trois paliers de gouvernement s’intéressent aux enjeux de santé des populations itinérantes, qu’ils y accordent du financement», se réjouit-elle.

En plus de répondre aux besoins d’une population vulnérable, ce genre d’initiative permet, à la longue, de générer des économies et de désengorger les hôpitaux, déjà surmenés, ajoute Mme Baxter.

«Il y a des manières innovantes de fournir des soins de santé et je crois que notre approche en fait partie. En adoptant une approche de santé préventive, par exemple en offrant des soins aux refuges, on peut éviter des visites à l’urgence ou des hospitalisations», précise-t-elle.

M. West partage son avis. Il insiste sur l’importance de la collaboration entre les différentes instances qui travaillent auprès des populations itinérantes, tant les agences non gouvernementales que les prestataires de service des différents paliers de gouvernement.

«L’objectif est de travailler ensemble et de faire en sorte que les différentes ressources des réseaux travaillent avec les employés des différents organismes qui s’occupent des sans-abri», de dire M. West.

«C’est vraiment encourageant et merveilleux de voir qu’on tente de surmonter ces obstacles grâce à une plus grande collaboration entre différents partenaires», lance Melissa Baxter.