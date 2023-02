Le Restigouche aura désormais ses dômes

Après avoir converti l’église de Flatlands en chalet de location haut de gamme l’automne dernier, l’entrepreneur Danny Lagacé se lance maintenant dans une nouvelle aventure: le glamping.

Ce type d’hébergement ne cesse de gagner en popularité auprès des gens qui recherchent une alternative au camping et à l’hôtel. Déjà, on en retrouve dans plusieurs régions de la province, sauf au Restigouche. Du moins c’était le cas jusqu’à vendredi alors que le tout premier de l’entreprise Appalaches Dômes & Spa vient d’être mis à la disposition du grand public. Deux autres seront près d’ici quelques semaines.

«Il y a plusieurs chalets dans le coin, mais rien qui s’apparente aux dômes. Je trouvais que c’était quelque chose qui manquait dans la région, des hébergements un peu plus de luxe où les gens peuvent se gâter et vivre une expérience unique. Les plus près au Nouveau-Brunswick sont à plusieurs heures de route d’ici», raconte Danny Lagacé, l’homme derrière ce développement.

Les dômes constituent la seconde phase du projet de l’homme d’affaires récemment retraité des Forces armées canadiennes, la première phase étant la conversion de l’église. Et comme l’église, les dômes sont situés au bord de la Restigouche, aussi dans la petite communauté de Flatlands, à une quinzaine de minutes de Campbellton.

Contrairement à d’autres installations du genre, ceux-ci ont de particulier que leur structure n’est pas constituée de pôles de métal et de toiles en vinyle, mais plutôt de bois et de panneaux d’aluminium.

«Ce ne sont pas des dômes conventionnels comme on en retrouve un peu partout. Ce sont vraiment les premiers de leur genre au Nouveau-Brunswick. On a développé le concept avec une compagnie ontarienne et on est très satisfait du résultat. Ils sont beaux, solides, bien isolés… Mais ce qui les rend définitivement plus uniques, c’est qu’ils sont situés devant l’un des plus beaux paysages de la province», souligne M. Lagacé. Pour la conception de ses dômes – incluant leur finition intérieure -, l’entrepreneur a tenté de demeurer le plus local possible.

Cette volonté de mettre en valeur la région se poursuivra d’ailleurs avec l’édifice de la réception qui comprendra sous peu une boutique où seront mis à disposition différents produits locaux. Sans offrir d’activité particulière sur le site, M. Lagacé entend néanmoins collaborer avec d’autres promoteurs touristiques locaux afin de faciliter le séjour des usagers.

«On ne va pas démarrer un restaurant ou une entreprise de location de canots, car on a déjà tout cela dans le coin. Ça ne sert à rien de se piler sur les pieds quand on peut plutôt collaborer», dit-il.

Équipé d’un poêle à granulés et d’une thermopompe, l’endroit est accessible été comme hiver. Le promoteur compte d’ailleurs beaucoup sur le tourisme de la motoneige l’hiver et des amateurs de plein air (canot, vélo, etc.) l’été pour remplir son carnet de location.

Selon le plan initial, le site a été conçu pour accueillir onze dômes. Pour le moment, trois ont été construits et sont prêts à la location. Trois autres sont en attente et pourraient voir le jour d’ici à l’automne prochain. L’expansion se fera toutefois au gré des succès de location des premières unités.

«Il faut y aller par étape, car la construction est coûteuse et tout a augmenté de façon drastique au cours des dernières années, que ce soit les matériaux, le transport, les contracteurs. Il faut donc récupérer une partie des investissements avant d’en faire d’autres», explique-t-il, avouant qu’il faudra certainement être patient avant de rentabiliser l’investissement actuel.

«On se lance là-dedans sachant qu’il faudra être patient. Mais on croit dans le Restigouche et on voulait vraiment investir ici. On a une région superbe qui mérite d’être développée davantage au niveau touristique. Avec les dômes et l’église, on ajoute seulement un produit de plus à l’offre touristique de la région», ajoute l’homme d’affaires, lui-même originaire de McKendrick.