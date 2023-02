Les funérailles d’une des jeunes victimes de Laval seront célébrées jeudi

Les funérailles de l’un des deux enfants tués, après qu’un autobus s’est écrasé dans une garderie mercredi à Laval, au Québec, se dérouleront jeudi.

Jacob Gauthier, 4 ans, a été identifié dans une nécrologie publiée en ligne et les responsables de l’église Ste-Rose-de-Lima ont confirmé que les funérailles sont prévues jeudi à 11 h.

L’identité de la deuxième jeune victime n’a pas été rendue publique.

La tragédie survenue à la Garderie éducative Sainte-Rose a fait deux morts et envoyé six autres enfants à l’hôpital avec des blessures qui, selon les médecins, ne mettaient pas leur vie en danger.

Michel Bouchard, le curé de la paroisse, a souligné vendredi à divers médias qu’il avait baptisé le garçon il y a environ trois ans et qu’il présiderait désormais ses funérailles.

L’avis du salon funéraire indique que Jacob avait quatre ans et demi et laisse dans le deuil sa mère, son père, sa sœur ainsi que ses grands-parents et d’autres membres de la famille élargie.

L’accident de bus a laissé une communauté ébranlée et affligée. Certains se sont réunis pour assister à une messe spéciale vendredi à l’église en l’honneur des victimes, des blessés, de leurs familles et du personnel de la garderie.

L’église a été un lieu de rassemblement pour la communauté en quête de réconfort après l’attaque de mercredi.

«Ce drame nous a mis à l’épreuve profondément, ce qui nous fait nous poser des questions sur la vie et le sens de la vie, a déclaré M. Bouchard aux personnes réunies. Et pourtant, la vie est la chose la plus importante.»

L’hôpital pour enfants Sainte-Justine de Montréal a annoncé jeudi que deux des enfants blessés avaient été libérés de ses soins, et vendredi, il n’avait aucune mise à jour sur les deux autres enfants toujours hospitalisés. Les responsables du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval n’ont pas répondu dans l’immédiat à un message demandant une mise à jour sur les deux enfants hospitalisés à l’hôpital de la Cité-de-la-Santé.

Pierre Ny St-Amand, un chauffeur de 51 ans de la Société de transport de Laval, a été arrêté sur les lieux et par la suite accusé de deux chefs de meurtre au premier degré ainsi que de sept autres chefs d’accusation, dont une tentative de meurtre et des voies de fait graves. Son affaire revient au tribunal vendredi prochain.

La police n’a pas identifié de motif pour le moment pour le geste du chauffeur.