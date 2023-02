Moncton: un homme âgé de 37 ans porté disparu

Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver un homme âgé de 37 ans de Moncton.

Gerald Garagan a été vu pour la dernière le 7 janvier, vers 6h, près de l’intersection de la rue Main et du boulevard Assomption à Moncton.

Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le trouver, mais sans succès.

Gerald Garagan mesure environ 5 pi 10 po (178 cm) et pèse environ 200 livres (91 kilogrammes). Il a les cheveux bruns courts et les yeux bleus. Quand il a été vu pour la dernière fois, il portait une tuque de laine grise, un manteau noir et jaune, un jean ainsi que des bottes d’hiver noires. Il portait aussi un sac fourre-tout.

On demande à toute personne qui possède de l’information au sujet de Gerald Garagan ou qui sait où il pourrait se trouver de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.