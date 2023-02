Chercher l’amour en ligne est loin d’être un gage de succès

Qu’ils soient à la recherche de l’amour ou d’une rencontre occasionnelle, trois adultes américains sur dix disent avoir utilisé un site ou une application de rencontres ― avec des expériences mitigées, selon une étude du Centre de recherche Pew publiée récemment. Chez les moins de 35 ans, plus de la moitié confient avoir déjà essayé un tel stratagème.

Le chiffre global, qui s’élève à 30%, est inchangé depuis 2019, la dernière fois que le centre s’est penché sur les rencontres en ligne. En 2015, 15% des adultes américains ont révélé avoir utilisé un site ou une application de rencontres, a déclaré la chercheuse principale Colleen McClain.

«Lorsque nous parlons aux utilisateurs qui ont été sur les sites plus récemment, nous voyons qu’il y a vraiment un mélange d’émotions, a-t-elle dit. Tout va de l’épuisement à l’exaltation.»

Parmi les principales conclusions de l’étude, Mme McClain cite les suivantes: un adulte sur dix qui a un partenaire indique l’avoir rencontré sur un site ou une application de rencontres. Ce chiffre passe à 1 sur 5 pour les moins de 30 ans.

Interrogés sur les raisons qui les poussent à utiliser ces plateformes, 44% des utilisateurs actuels ou récents avaient en tête de trouver un partenaire à long terme, tandis que 40% ont répondu qu’ils voulaient faire des rencontres occasionnelles. Vingt-quatre pour cent étaient à la recherche de relations sexuelles occasionnelles et 22% étaient à la recherche de nouveaux amis.

Selon Pew, l’utilisation des sites et des applications de rencontres est la plus populaire chez les adultes de moins de 30 ans, 53 % d’entre eux déclarant l’avoir fait. Ce chiffre est à comparer aux 37 % des 30 à 49 ans, aux 20 % des 50 à 64 ans et aux 13 % des 65 ans et plus.

Dans tous les groupes d’âge, 51 % des adultes lesbiennes, gays et bisexuels ont utilisé un site ou une application de rencontres.

Les hommes sont plus susceptibles que les femmes de faire état d’expériences positives en matière de rencontres numériques, 57 % contre 48 %, et les utilisateurs LGB sont plus susceptibles que les utilisateurs hétérosexuels d’en dire autant, 61 % contre 53 %. Les adultes blancs ou noirs qui ont utilisé l’une de ces plateformes sont plus susceptibles que les utilisateurs hispaniques de dire que leurs expériences ont été négatives.

Le nombre d’hommes qui ont utilisé des sites ou des applications de rencontres au cours de l’année écoulée et qui ont déclaré que le fait d’avoir des relations sexuelles occasionnelles était une raison majeure était supérieur de 18 points de pourcentage à celui des utilisatrices qui ont dit la même chose.

L’étude Pew est basée sur une enquête menée auprès d’environ 6000 adultes américains du 5 au 17 juillet de l’année dernière.

Les expériences des internautes sont mitigées, 53% d’entre eux déclarant qu’elles ont été au moins assez positives. Quatorze pour cent ont dit qu’elles avaient été très positives, et 48% ont dit que leurs expériences avaient inclus au moins un des quatre comportements indésirables examinés dans l’étude.

Trente-huit pour cent des personnes ayant fait état d’expériences négatives ont indiqué avoir reçu des messages ou des images à caractère sexuel non sollicités, et 30 % ont cité un contact continu non désiré. Vingt-quatre pour cent ont dit avoir été traités de manière insultante et 6 % ont dit avoir été menacés physiquement.

Les utilisateurs de sexe féminin étaient plus susceptibles de signaler de telles expériences, en particulier les moins de 50 ans.

La sécurité est une préoccupation majeure pour certains adeptes des rencontres numériques. Au fil des ans, des demandes ont été formulées en vue d’obtenir davantage de protections, telles que la vérification obligatoire des antécédents, à la lumière de cas de harcèlement, d’agressions sexuelles et d’autres violences signalés. Peu de sites exigent une telle vérification pour chaque utilisateur.

«Nous constatons que les Américains sont divisés sur la question, a expliqué Mme McClain. Quarante-huit pour cent disent que les sites de rencontres sont un moyen sûr de faire des rencontres. Une part très similaire, 49%, estime qu’ils ne sont pas sûrs.»

Une majorité globale a déclaré que les sites et les applications de rencontres devraient exiger que les personnes se soumettent à une vérification des antécédents.

Pew a étudié huit sites et applications. Tinder était le plus utilisé, avec 46 % des utilisateurs de rencontres numériques disant l’avoir essayé. Cela représente 14 % de tous les adultes américains. Environ 10 % des adultes américains ont déclaré avoir utilisé Match ou Bumble. Six pour cent ont dit avoir essayé OkCupid, eharmony et Hinge.

Grindr et HER étaient beaucoup plus populaires parmi les utilisateurs de rencontres en ligne lesbiennes, gays ou bisexuels que parmi les utilisateurs hétérosexuels. Quelque 34 % des utilisateurs LGB ont déclaré avoir essayé Grindr et 10 % ont déclaré avoir essayé HER.