Germaine Duguay: une lectrice de l’AN âgée de 105 ans

Germaine Duguay a toujours été une personne curieuse. Le monde qui l’entoure l’a toujours intéressé depuis qu’elle est haute comme trois pommes.

Que ce soit à propos de la crise économique de 1929 ou de la Deuxième Guerre mondiale, la résidente de Lamèque a toujours voulu tout savoir.

La vénérable dame de 105 ans dévore les journaux depuis des décennies. Ce fut d’abord l’Évangéline et c’est maintenant l’Acadie Nouvelle qui meuble ses matinées.

En plus d’élever ses 12 enfants, la fière Acadienne a travaillé pendant de longues années dans une usine de transformation de poisson à Lamèque. Sa descendance comprend aujourd’hui 35 petits-enfants et trois arrière-petits-enfants.

Germaine Duguay vit encore dans sa maison. Elle est complètement autonome, que ce soit pour le ménage ou la cuisine.

Sa fille Carmen, qui demeure juste à côté, vient parfois lui préparer ses repas.

L’avide lectrice s’intéresse aux nouvelles internationales, nationales, régionales, économiques et culturelles. Elle n’est cependant pas une grande fervente de la politique ou des sports.

«Je lis le journal depuis aussi longtemps que je peux me rappeler. J’ai commencé avec l’Évangéline. J’aime lire toutes les nouvelles et toutes sortes de choses. Pour être curieuse, je suis curieuse», lance-t-elle en riant.

«Je n’aime pas trop la politique et les sports. J’ai eu des enfants et des petits-enfants qui étaient beaucoup dans les sports, mais moi, ça ne m’intéresse pas trop.»

Il lui faut absolument son journal pour commencer sa journée. «J’étais une personne matinale, mais maintenant, je ne me lève plus aussi de bonne heure qu’avant. Je déjeune et je lis le journal après. Je fais ça tous les jours.»

Malgré son âge vénérable, Germaine Duguay demeure active. «Mon secret, c’est de travailler. Quand on ne travaille pas, on ralentit! Je suis encore en forme, mais la forme commence à se défaire. Elle ne durera pas longtemps! Il faut que j’en profite», raconte-t-elle.

«Je prenais des marches, mais cet hiver, il fait trop froid. Je ne vais plus dehors. Je fais juste ouvrir la porte pour ramasser mon journal et je me dépêche de la refermer.»

Sa fille Nicole se réjouit de voir que sa mère est toujours aussi curieuse. «C’est pas mal spécial de voir qu’elle peut encore lire le journal à son âge. Le journal arrive à 6h tous les matins et elle l’attend avec impatience. C’est la première chose qu’elle fait dans sa journée», raconte la psychologue en milieu scolaire à la retraite.

Quand on lui pose la question, Germaine Duguay affirme qu’elle aime autant l’Acadie Nouvelle qu’elle aimait l’Évangéline.