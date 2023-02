Restigouche-Chaleur: un premier candidat libéral démontre son intérêt

Un premier candidat libéral a démontré un certain intérêt à représenter les électeurs de la circonscription provinciale de Restigouche-Chaleur.

L’Acadie Nouvelle a appris que Gérald Arseneault annoncera sous peu son intention de briguer l’investiture libérale dans cette circonscription qui n’est pas représentée à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick depuis le départ l’automne dernier du député Daniel Guitard qui a décidé de faire le saut en politique municipale.

Natif de Kedgwick, Gérald Arseneault est enseignant de formation. Il a œuvré dans le milieu scolaire dans la région de Saint-Jean, où il a notamment enseigné l’éducation physique au Centre scolaire Samuel-de-Champlain.

Le candidat à l’investiture libérale a également œuvré en tant que président de l’Association des enseignantes et des enseignants francophones du Nouveau-Brunswick et directeur général du Conseil communautaire Sainte-Anne, à Fredericton.

L’aspirant député a également connu une certaine notoriété en prenant part aux Jeux olympiques de Rio et de Tokyo en tant qu’officiel lors des compétitions de badminton.

«Avec toutes ces expériences, j’estime être un très bon candidat pour le Parti libéral», a souligné le principal intéressé.

La direction de l’Association libérale Restigouche-Chaleur a indiqué dimanche qu’aucune personne n’avait officiellement déposé sa candidature jusqu’à maintenant.

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, Gérald Arseneault a indiqué qu’il était actuellement à mettre la touche finale à son dossier de candidature.

Celui-ci doit contenir un certain nombre de signatures de membres de la circonscription et fera l’objet d’une étude par un comité du Parti libéral du Nouveau-Brunswick qui va scruter à la loupe le passé de son candidat et donner ou non le feu vert à sa candidature.

Restigouche-Chaleur, autrefois nommée Nigadoo-Chaleur, est une circonscription électorale provinciale représentée à l’Assemblée législative depuis 1974.

Elle s’étend du village de Belledune jusqu’à la limite de Beresford en incluant les anciens DSL du territoire.

De tradition libérale depuis belle lurette, le plus récent et seul gain conservateur remonte à l’élection de novembre 1974 sous Richard Hatfield.

Plus récemment, les députés Roland Haché et Daniel Guitard ont régné sur la circonscription pendant un peu plus de 20 ans.

Le président de l’Association libérale Restigouche-Chaleur a raconté que les deux anciens députés avaient été élus après une course à l’investiture impliquant au moins deux candidats.

«Une course à l’investiture implique habituellement un brassage d’idées, plus de signatures de carte de membre et d’activités partisanes où il y a foule et de l’intérêt», a indiqué Alain Guitard.

Le premier ministre Blaine Higgs a déclaré il y a quelques jours qu’il déciderait de la date des élections partielles en mars, lors du dépôt du budget de la province.

Les circonscriptions de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore et de Dieppe sont également sans représentant depuis l’automne dernier.

La chef du Parti libéral du N.-B., Susan Holt, avait annoncé à la mi-novembre qu’elle tentera de se faire élire comme députée dans la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore.