Le Service régional de Codiac de la GRC demande l’aide du public pour retrouver un garçon âgé de 12 ans porté disparu à Riverview.

Coden Leblanc a été vu pour la dernière fois le 11 février, vers 14h, à une résidence de l’avenue Sussex à Riverview.

Sa disparition a été signalée à la police plus tard le même jour. Les policiers ont fait le suivi de plusieurs renseignements pour tenter de le retrouver, mais sans succès.

Coden Leblanc mesure 5 pi 1 po (157 centimètres) et pèse environ 127 livres (57 kilogrammes). Il a les cheveux mi-longs bruns et les yeux bruns.

Quand on l’a vu pour la dernière fois, il portait une tuque noire et blanche, un manteau à rayures jaunes, bleues et vertes, ainsi qu’un pantalon de jogging noir.

On demande à toute personne qui sait où pourrait se trouver Coden Leblanc de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.