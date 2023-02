Edmundston s’apprête à déposer un plan d’action environnemental

La population d’Edmundston est appelée à se prononcer sur des enjeux environnementaux à l’approche du dépôt par la Municipalité d’un plan d’action.

Il y a déjà plusieurs années que la Ville d’Edmundston a adopté son premier Plan vert destiné à identifier des grands axes d’intervention environnementaux.

Selon le coordonnateur en environnement durable de la Municipalité, Alain Laplante, le Plan vert est essentiel dans la mise en place de grandes orientations. Cependant, il estime que la Ville doit aller plus loin que ce document qui demeure, somme toute, immuable.

«Tout cela est bien beau, mais si on ne prend pas le temps de mesurer nos actions au quotidien, je pense que ça finit sur une tablette sans vraiment savoir si on a vraiment atteint nos objectifs.»

Edmundston a développé plusieurs plans du genre au fil des ans. Outre le Plan vert, elle a aussi développé un plan d’adaptation aux changements climatiques, de réduction de gaz à effets de serre et de développement durable.

«On veut regrouper ces quatre plans-là pour en arriver à un plan d’action.»

Dans cette optique, les citoyens ont été récemment sollicités par l’entremise d’un sondage qui permettra de déterminer, à leurs yeux, quels sont les grands enjeux en matière d’environnement à Edmundston.

Le questionnaire a notamment demandé aux gens s’ils voyaient des éléments comme la qualité de l’eau et de l’air, le transport en commun, le transport actif, les sources d’énergie renouvelables, comme des éléments importants. On leur a également demandé d’évaluer le travail de la Ville d’Edmundston par rapport à l’environnement.

«Ça va nous permettre de cibler un peu plus les interventions que l’on aura à faire.»

Selon M. Laplante, le Plan d’action environnemental permet de fixer des objectifs et des actions concrètes à prendre au cours des cinq prochaines années.

Même si la Municipalité se fiera aux commentaires des citoyennes et citoyens, certains éléments ont déjà été identifiés, indique Alain Laplante.

«Tous les éléments qui ont déjà été identifiés dans les plans précédents, on ne peut pas passer à côté. Tout ce qui touche la qualité de l’air et de l’eau, on ne peut pas les laisser de côté non plus. Mais on veut savoir ce qui inquiète le plus les gens.»

Avant de passer à la consultation citoyenne, la Ville d’Edmundston a réalisé quelques étapes. On a notamment formé un comité qui a mis en place certains objectifs du plan. On a aussi tâté le pouls des jeunes, en plus de s’adresser aux gens qui ont une formation, ou qui sont impliqués dans le domaine de l’environnement.

L’étape de consultation publique a pris fin le 12 février. Par la suite, des employés municipaux prépareront le plan d’action final qui sera présenté au cours des prochaines semaines. L’objectif, selon Alain Laplante, est de commencer à mettre des actions en œuvre dès ce printemps.

De plus, chaque action posée en vertu du plan sera évaluée afin de déterminer si la municipalité va dans la bonne direction.

Dans cette optique, un outil de mesure sera développé afin de permettre aux gens de voir de quelle façon se comporte Edmundston du côté environnemental. Une plateforme web serait disponible cet automne et servirait d’outil de communication.

«C’est relativement simple. On se donne des objectifs concrets et on évalue si on les respecte. Par exemple, si on se donne comme objectif de planter 200 arbres par année, on verra si notre cible a été atteinte ou pas.»

«À la fin de l’année, on aura un score qui nous indiquera l’indice de performance environnementale de la ville. Après ça, les gens pourront juger notre travail.»

Au-delà de la performance d’Edmundston en tant qu’entité municipale, M. Laplante croit que ces nouvelles mesures permettront à la population d’évaluer sa propre performance en matière d’environnement.

«Les mesures que l’on va mettre sur le site, ce ne sont pas seulement des mesures qui concernent la Ville et ses employés. Par exemple, si on met comme objectif que l’on souhaite réduire le nombre de déchets envoyés au centre d’enfouissement, ça reste aux citoyens de nous aider avec ça. Ça demeure une affaire de groupe (…) On envoie les gens vers une cible commune.»

«Si on met ces mesures, et que les citoyens voient que d’une année à l’autre on n’atteint pas notre objectif, il y en a beaucoup qui voudront peut-être contribuer davantage.»