Kedgwick passe à la zone sanitaire 5, Saint-Quentin inquiète pour son hôpital

Depuis le 1er janvier, la Communauté rurale de Kedgwick a officiellement été transférée de la zone sanitaire 4 (Edmundston) à la zone 5 (Campbellton). Ce changement sème toutefois l’inquiétude dans la municipalité voisine de Saint-Quentin qui craint une érosion de services à l’Hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph.

Le maire de Kedgwick, Éric Gagnon, a reçu la confirmation du changement le 12 janvier. C’est lui qui, l’automne dernier, a effectué une demande afin que sa population puisse intégrer la zone sanitaire 5. Celui-ci désirait alors être conséquent avec les limites des Commission de services régionaux.

«Notre région ici, c’est le Restigouche et on fait partie de la CSR-Restigouche. C’est donc normal que notre population soit comptée à l’intérieur des statistiques de cette région ainsi que pour son hôpital régional (Campbellton), et non pas pour celui d’Edmundston», argumente le principal intéressé.

Selon lui, ce changement pourrait jouer dans la balance lorsque vient le temps d’accroître ou de justifier le maintien de services à l’hôpital restigouchois.

Bien que sa population fréquente l’Hôtel-Dieu-Saint-Joseph de Saint-Quentin, M. Gagnon soutient que sa population considère l’hôpital Campbellton comme son institution de référence «régional», et non pas celui d’Edmundston. Rien n’empêchera, selon lui, les personnes préférant consulter au Madawaska de le faire.

Avec ce changement de zones, les élus de Kedgwick espèrent améliorer le dialogue au niveau de la gestion de services en santé.

«À Kedgwick, c’est comme si on n’existait pas. Toutes les décisions étaient prises à Edmundston et, comme on ne fait pas partie de la CSR Nord-Ouest, personne ne croyait bon de nous tenir au courant de quoi que ce soit. On avait seulement des appels quand ça allait mal et qu’on avait besoin de nous pour faire des pressions. Il n’y avait aucune équité, mais là, on sent qu’on aura notre mot à dire et qu’il va compter», indique M. Gagnon.

Incertitudes

Maire de Saint-Quentin, Nicole Somers voit les choses d’un tout autre œil.

«Je crois que personne n’a bien réfléchi sur les conséquences à long terme d’une telle décision pour la santé des citoyens du Restigouche-Ouest.»

Elle remet en question la décision de Fredericton d’avoir autorisé ce transfert de zone. Elle est en effet persuadée que les citoyens du Restigouche-Ouest seront perdants au change, et ce peu importe leur lieu de résidence. Elle-même a tenté de freiner ce mouvement, mais n’y est pas parvenue.

«C’est plus qu’un simple changement bureaucratique, il va y avoir des conséquences. C’est une décision qui risque d’avoir des impacts concrets sur la livraison des programmes de santé dans la région, et ça, on va le ressentir autant à Kedgwick qu’à Saint-Quentin. Séparé, on est trop petit (comme région) pour conserver tous nos services», croit-elle dur comme fer.

Ce qu’elle craint particulièrement, c’est que le retrait de la population de Kedgwick de l’équation nuise au financement de l’Hôpital Hôtel-Dieu-Saint-Joseph, hôpital basé à Saint-Quentin, mais dont la raison d’être est de desservir l’ensemble des citoyens du Restigouche-Ouest.

Selon elle, en retirant près de 2300 citoyens du Restigouche-Ouest des statistiques de la zone 4 au profit de la zone 5 cela risque de provoquer une perte de poids au sein de cette zone, une balance essentielle pour le maintien des services.

«Quand Vitalité va vouloir rationaliser des services dans le Nord-Ouest, vers qui la direction de la zone 4 se tournera sinon vers nous? Et au lieu d’être plus 6000 à dire non, on ne sera plus que 4000. On vient d’affaiblir notre voix», déplore-t-elle.

À long terme, elle croit que cette décision pourrait même avoir un effet pervers sur la prospérité et la capacité d’attraction de la région du Restigouche-Ouest dans son ensemble.

Conséquences floues

Ce que la maire de Saint-Quentin déplore par ailleurs, c’est que personne – tant au ministère de la Santé que du Réseau de santé Vitalité – n’ait été en mesure de lui expliquer quels seront les impacts et les conséquences de cette décision pour la région.

«Qu’est-ce qui va arriver avec les programmes dans nos communautés, dans nos écoles? J’ai parlé à plusieurs représentants en santé au cours du dernier mois et personne ne semble savoir», indique Mme Somers.

Celle-ci ne semble toutefois pas prête à lâcher le morceau aussi facilement. Elle entend en effet demander une rencontre avec le gouvernement et la haute direction de Vitalité afin de trouver une solution à cette situation.

Le dossier ferait également jaser au sein du personnel en santé du Restigouche. Plusieurs employés qui œuvrent dans les deux régions concernées se demandent aussi de quelles façons ce changement les affectera, eux, tout comme la livraison et l’administration des différents programmes et partenaires communs (écoles, prévention, etc.).

Interrogé sur les impacts possibles de ce changement, le Réseau de santé Vitalité – qui gère les zones sanitaires – a rejeté la balle à Fredericton. Au ministère de la Santé, on se veut rassurant. On soutient que les modifications n’auront aucune incidence sur les services ou les opérations de soins de santé offerts au public.