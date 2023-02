La flambée des prix des aliments n’est pas près de s’estomper

Les consommateurs néo-brunswickois n’ont pas fini de subir les effets de la hausse des prix des aliments.

Selon différents acteurs du domaine de l’alimentation et de la restauration, l’augmentation prochaine du salaire minimum au Nouveau-Brunswick entraînera assurément une hausse des prix du panier d’épicerie et des plats en restaurant.

Actuellement à un taux courant de 13,75$ l’heure, le salaire minimum passera à un taux de 14,75$ à partir du 1er avril 2023.

La hausse salariale d’un peu plus de 7% sera en partie refilé aux consommateurs selon les avis exprimés par différentes associations qui représentent les commerces et les restaurants à travers le pays.

«Ce qui se passe avec l’augmentation du salaire minimum, c’est l’effet domino qu’il entraîne avec les hausses de salaire qui devront aussi être octroyées aux travailleurs qui ne sont pas rémunérés au salaire minimum. Ça va faire mal dans un contexte où la marge bénéficiaire d’un restaurant moyen est entre 2% et 3%», a indiqué Olivier Bourbeau, qui est vice-président de l’organisme Restaurants Canada.

Selon lui, les restaurateurs vont tout faire ce qui est possible afin de ne pas refiler directement la facture à leurs clients.

«L’exercice ne s’annonce pas facile, tout a déjà été fait, comme de réduire les heures et les journées d’ouverture et de restreindre les choix de repas dans les menus», a expliqué M. Bourbeau.

L’augmentation de la facture au restaurant risque fort d’être mal digérée par une partie de la clientèle qui a déjà à délier les cordons de la bourse dans bien des situations.

À titre d’exemple, un simple burger au fromage servi dans un resto-bar d’Edmundston se détaillait l’été dernier à 23$. Après l’ajout de la taxe de vente et du pourboire, la facture grimpe à 30$.

«Il y a quand même un prix maximum auquel le client s’attend de payer lorsqu’il s’offre une pizza ou un hamburger. C’est difficile de tout transférer au consommateur qui a ses limites dans ce qu’il s’attend de payer», a affirmé à ce sujet le dirigeant de restaurants Canada.

«Ce qui est triste, c’est que c’est la famille moyenne ou à bas revenus qui écope le plus dans tout ça», a ajouté Olivier Bourbeau.

Ce dernier peine à prédire avec exactitude l’impact qu’aura la hausse du salaire minimum sur la viabilité des restaurants au Nouveau-Brunswick et la facture des clients.

«Les effets se verront après la mise en œuvre de la hausse des salaires. La situation n’est déjà pas tellement réjouissante, pour chaque restaurant qui ouvre ses portes au Canada depuis une année, il y en a deux qui cessent leurs activités».

«Ce qui est définitif, c’est qu’il y a des restaurants qui vont fermer d’ici l’été. La situation s’annonce difficile», assure-t-il.

Dans une épicerie près de chez-vous

Un portrait semblable se dessine dans les épiceries de la province, où la hausse du coût de la main-d’œuvre fera grimper le prix des aliments.

L’annonce récente par l’entreprise Loblaw de la fin de son programme de gel de prix des produits Sans Nom est un bel avant-goût de ce qui attend les consommateurs.

Selon Michel Rochette, qui est président du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), la prochaine augmentation salariale va contribuer à exercer une pression sur l’industrie qui doit déjà composer avec une pénurie de main-d’œuvre et un contexte inflationniste.

«Au final, tout coûte plus cher. Les salaires, le transport, la production, tout coûte plus cher», a souligné en entrevue le dirigeant de la CCCD, tout en ajoutant que la hausse du prix des aliments a été encore plus marquante aux États-Unis et dans certains pays européens.

Certains consommateurs font tout de même le saut à la vue d’un pain qui se vend 6,99$ ou d’un contenant de margarine qui coûte 9,29$ dans les grandes épiceries.

«Les détaillants et les restaurateurs font ce qu’ils peuvent pour épargner les consommateurs, mais l’impact sur les prix n’est jamais très loin lorsqu’il y a augmentation des salaires», estime M. Rochette.

Cette flambée des prix a des répercussions jusqu’à la Chambre des communes, à Ottawa, où le NPD a déposé une motion visant à obliger les PDG de toutes les grandes bannières en alimentation à se présenter devant un comité parlementaire pour faire la lumière sur la flambée des prix des aliments.

Près de 19 000 personnes sont rémunérées au salaire minimum dans la province, soit un peu moins de six pour cent de la main-d’œuvre rémunérée.

À partir du 1er avril, c’est au Nouveau-Brunswick où l’on retrouvera le salaire minimum le plus élevé en Atlantique.