Les jeunes continuent à regarder vers l’avant, malgré les tourments de la pandémie

La transition de l’école secondaire vers les études postsecondaires représente une étape charnière dans la vie d’une jeune personne. Mais qu’en est-il des jeunes qui ont vécu, au cours des dernières années, une série de bouleversements avant d’entreprendre ce changement d’envergure?

Ce n’est un secret pour personne que, depuis mars 2020, les jeunes ont dû composer avec ces bouleversements, s’adapter à ceux-ci et continuer de vivre après avoir été écorchés par la pandémie.

Pour savoir à quel point la pandémie a marqué les jeunes dans leurs parcours, l’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre d’étudiants de la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany d’Edmundston.

Sabine Wyatt changera complètement d’environnement lorsqu’elle entreprendra son parcours universitaire à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle ne cache pas son stresse à l’idée de faire la transition vers ses études.

«Personnellement, c’est stressant de savoir où je m’en vais à l’université. En 10e et en 11e année, on a eu des programmes qui ont été élagués, donc on a peut-être un petit peu de manque de connaissances que l’on aurait dû avoir, mais que l’on n’a pas reçu en raison de la COVID-19.»

«Je ne sais pas si l’université va prendre en compte ce que je n’ai pas appris au secondaire. J’espère qu’il y aura une façon de revoir certaines choses, parce j’ai peur de me ramasser à patiner dans le vide.»

Samantha Martin a dû composer avec une certaine mollesse qui s’est installée chez elle lors de la pandémie.

«J’étais habitué à avoir un horaire toujours chargé, mais pendant la COVID-19, j’avais plus de temps libre. Lorsque l’on est retourné à la normale, comme si rien ne s’était passé dans un sens, c’était beaucoup plus épuisant de revenir au même horaire que j’avais avant la pandémie.»

Samantha a dû réapprendre à gérer son temps. Cependant, en raison du certain rythme de vie qu’elle dit avoir perdu pendant deux ans, elle craint de ne pas être à la hauteur de ses attentes.

«Mon plan c’est de faire mon baccalauréat multidisciplinaire pour aller en droit, à Ottawa, mais il faut être accepté, alors on doit fournir assez pour avoir les notes. J’espère que je n’ai pas laissé mes critères descendre un peu trop.»

Gabrielle Pelletier est catégorique: COVID-19 ou pas, elle est une personne nerveuse de nature. Donc, peu importe le contexte, le fait de fréquenter une université dans un futur proche lui apporte un certain stress.

De surcroît, les bouleversements sociaux entraînés par la pandémie n’ont pas aidé sa cause.

«On a été plusieurs semaines sans voir nos amis, nos enseignants, etc. Ça m’a causé beaucoup d’anxiété sociale. Là, le fait de changer d’environnement me cause aussi de l’anxiété.»

Au départ, Gabrielle devait entreprendre ses études à Moncton. La pandémie a changé ses plans, alors qu’elle a pris la décision d’étudier dans sa région natale pour commencer son parcours universitaire.

«Le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de participer à de gros événements, ça me stress beaucoup plus depuis la COVID-19. Ça m’a affecté au secondaire et je sais que ça va m’affecter à l’université, mais il suffit de s’ajuster.»

«Je vais prendre le changement, une bouchée à la fois.»

Là où il y a des éléments négatifs, il y a aussi du positif selon Émilie Plourde. Elle croit que les bouleversements liés à la pandémie lui ont permis de développer un peu plus son autonomie.

«Comme on était une journée à la maison et une autre à l’école, ça nous a permis de comprendre un peu plus comment ça se passait à l’université avec les dates de remise de travaux, les échéanciers, etc.»

De son côté, Julie-Pier Desjardins estime que les finissants 2023 sont bien placés pour témoigner des changements apportés par la pandémie et ses effets par la suite.

Comme elle le fait remarquer avec justesse, son groupe est le seul de la Cité des jeunes à avoir fréquenté l’école pour une année complète avant la pandémie, une année complète pendant la pandémie et une année scolaire complète après le retour à la normale.

«On voit que tout a changé, tant dans la façon dont on travaille que ce que l’on voit dans nos cours. Je pense que ç’a réussi à faire évoluer le système d’éducation.»

Néanmoins, Julie-Pier est inquiète d’avoir raté certains éléments importants qui lui auraient été utiles pour franchir cette nouvelle étape de sa vie que sont les études postsecondaires.

La perte des sports et des activités scolaires est un exemple de perte d’expériences qui auraient pu être utiles plus tard.

Après avoir raté une occasion de se rendre en Argentine alors qu’elle était en 9e année, Sabine Wyatt espérait pouvoir se reprendre plus tard dans parcours au secondaire. La pandémie en a évidemment décidé autrement.

«Je me suis impliquée ailleurs, mais il reste que j’ai quand même manqué une occasion d’apprentissage de vie.»

Des défis au quotidien

Étudier à proximité de la maison est une chose, mais, dans beaucoup de cas, les jeunes étudiantes ou étudiants doivent changer de ville. À cela s’ajoutent d’autres défis, particulièrement ceux d’ordre financier.

Samantha Martin souhaite étudier à Ottawa, lorsqu’elle aura terminé son baccalauréat à Edmundston. Le fait de passer quelques années près de chez elle lui permettra d’amasser l’argent nécessaire pour effectuer ce changement de décor.

Julie-Pier Desjardins avoue elle aussi vivre un certain stress par rapport à l’aspect financier des études, mais elle croit que la pandémie lui a permis de devenir mature plus rapidement.

«Je pense que ça nous a responsabilisés et ça nous a permis de comprendre ce qu’est la vraie vie. On a eu du temps pour y penser.»

Éric Desjardins, directeur adjoint à la Cité des jeunes A.-M-.Sormany, se souvient d’une présentation qui a été faite aux parents de jeunes qui partiront pour les études l’automne prochain.

«Les parents avaient tellement l’air découragés par certaines choses, comme les coûts associés aux études, que je me sentais presque mal de présenter ma partie», note-t-il en riant.

Quoi qu’il en soit, les finissants se sentent, de manière générale, prêts pour affronter la vie collégiale ou universitaire.

Émilie Plourde croit d’ailleurs que la transition entre l’école secondaire et les études postsecondaires se fera de façon naturelle, mais non sans défis.

«Il n’y a personne qui l’a facile à l’université. Le changement n’est jamais facile, mais on s’y attend et on se prépare mentalement à ça.»

Des étudiants francophones sous la loupe des chercheurs

Danielle de Moissac, professeure titulaire en sciences biologiques à l’Université de Saint-Boniface, au Manitoba, étudie le bien-être des étudiants au postsecondaire francophone en contexte minoritaire depuis une vingtaine d’années.

En novembre, dans le cadre d’une étude financée par les Instituts de recherche en santé du Canada, elle a récolté une série de données au sujet de l’état de santé mentale des étudiants des trois campus de l’Université de Moncton et de leurs recours à des services formels en français.

L’objectif est donc d’analyser l’état de santé mentale des étudiants pour essayer de comprendre certains éléments tels que: les facteurs de risques qui font en sorte que les jeunes ont besoin d’une pause en raison de leur santé mentale; les facteurs de protection qui expliquent pourquoi certaines personnes s’en tirent mieux que d’autres; évaluer si le fait d’être francophone en milieu minoritaire a un impact sur leur bien-être; et l’accès aux services de santé.

Comme les données ne sont que préliminaires et qu’elle n’a pas eu la chance de les communiquer aux participants, aux intervenants des établissements d’études postsecondaires et aux pourvoyeurs de soins, elle n’a pu aller en détail au sujet de la situation des étudiantes et étudiants francophones en contexte minoritaire au Nouveau-Brunswick.

Cependant, si elle compare la situation du Nouveau-Brunswick avec celle de son autre terrain de recherche au Manitoba, il existe des contrastes, notamment en ce qui concerne l’accès aux services en français qui, selon la chercheure, sont meilleurs au Nouveau-Brunswick.

Il existe aussi des similitudes.

«Essentiellement, tant au Manitoba qu’au Nouveau-Brunswick, les jeunes se ressemblent beaucoup en fait d’état de santé mentale. Si on compare à ce que l’on avait recueilli en 2020 au Manitoba, moment où l’on avait vraiment atteint le fond du baril, on voit que les jeunes remontent la pente. Au Nouveau-Brunswick, les tendances sont pas mal les mêmes.»

L’Enquête nationale sur la santé mentale dans les collèges, qui a été effectuée en 2019, a révélé que plus de la moitié des étudiants du postsecondaire se sentaient déprimés au point d’avoir du mal à fonctionner et environ 69% se sentaient accablés par l’anxiété. Environ 16% ont sérieusement songé au suicide.

De manière générale, Danielle De Moissac estime qu’il existe encore des défis, dont certains sont issus des séquelles de la pandémie.

«Ça tourne autour de comment ils voient la vie. Il y a une moins grande satisfaction de la vie, une moins bonne estime de soi. Ils vont plus souvent dire que leur santé mentale est moyenne plutôt que de dire qu’elle est bonne. Le manque de sommeil est une autre chose. C’est certainement ce que l’on voit au niveau postsecondaire.»

Même s’il faut prendre ses paroles avec un grain de sel, Mme De Moissac juge que le fait de faire de l’anxiété semble être une tendance sociétale.

«Tout le monde semble faire de l’anxiété et on dirait que c’est devenu la norme, particulièrement chez les jeunes.»

«L’anxiété peut être une bonne chose dans une situation ou il faut avoir un peu d’adrénaline pour te faire bouger, mais de toujours vivre de l’anxiété, ça devient problématique.»

Même si les jeunes progressent de ce côté, il faudra quelques années, selon Danielle De Moissac, avant qu’ils puissent remonter complètement la pente.

«Les jeunes font déjà de bonnes choses. Une bonne proportion d’entre eux ont de bonnes habitudes de vie. Ça aide s’ils ont quelqu’un à qui parler.»

«Il reste que dans la période post-pandémie, il faut revenir à la normale si on veut. L’anxiété sociale a pris le dessus, car on a été habitué à avoir un écran entre nous et maintenant, on se retrouve en groupe et on ne sait plus trop comment agir.»

Le rôle des institutions postsecondaires

Selon Danielle De Moissac, les établissements d’études postsecondaires ont aussi la responsabilité de favoriser la transition des jeunes en provenance du secondaire, comme ils ont le devoir d’accompagner ceux qui étudient déjà à l’intérieur de leurs murs.

Elle s’est d’ailleurs réjouie de voir qu’il existait tout de même une panoplie de services offerts aux étudiantes et étudiants de l’Université de Moncton.

«Je crois qu’à l’Université Saint-Boniface, on a à apprendre de cela. Je suis convaincue que les universités ont un grand rôle à jouer. Elles accueillent des jeunes de partout qui ne se connaissent pas nécessairement. C’est probablement le premier grand saut qu’ils ont à faire alors il faut se pencher sur cette question et il faut savoir comment mieux les accueillir et les encadrer dans cette transition.»

Selon Sophie LeBlanc-Roy, co-directrice par intérim de la gestion de l’effectif étudiant à l’Université de Moncton, l’établissement est dans un processus constant d’évaluation des méthodes d’enseignement et offre des services destinés à faciliter l’intégration académique des étudiantes et des étudiants ayant besoin de services particuliers ou de mesures d’adaptation.

«Par ailleurs, notre programme de mentorat, qui permet de faciliter l’intégration universitaire par un jumelage entre les nouvelles personnes étudiantes et un mentor du même programme d’études, a été renouvelé au cours de la dernière année afin de mieux répondre à leurs besoins. La pandémie nous a appris de grandes leçons et nous a permis de développer nos technologies et l’accès à nos services.»

Des services de soutien en santé physique et mentale sont disponibles dans les trois campus de l’U de M pour les étudiantes et étudiants qui en ressentent le besoin, ajoute Mme LeBlanc-Roy.