Rapport du coroner 2021: moins de décès accidentels, de suicide et d’homicides qu’en 2020

8076 décès ont été rapportés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 par l’état civil néo-brunswickois. De ce nombre, 1709 ont été signalés au bureau du coroner qui, lui, a procédé à un total de 626 autopsies.

C’est ce qu’indique le rapport annuel du bureau du Coroner en chef du Nouveau-Brunswick pour l’année 2021 qui vient d’être rendue publique.

Selon les données de celui-ci, de 2020 à 2021, la population du Nouveau-Brunswick est passée de 781 476 à 790 398, soit une hausse de 8922 citoyens. Le nombre de décès rapporté au coroner pour fins d’enquête a lui aussi augmenté, passant de 1637 à 1709. La grande majorité de ces enquêtes, soit 77% (1317 personnes), concluent d’ailleurs que les causes des décès sont naturelles.

Le nombre de décès pour 2021 n’est pas anormalement élevé en soi. La constance des dernières années fait en sorte que ce chiffre varie d’une année à l’autre entre 1600 et 1800. Ces statistiques permettent néanmoins d’obtenir un portrait des causes de mortalité dans la province.

Ce que l’on constate dans ce document par rapport à son prédécesseur, c’est que le nombre de décès à la suite d’accidents a chuté à 281 alors qu’il était de 298 en 2020. Idem pour les suicides (94 contre 108) ainsi que les homicides (7 contre 16).

Au niveau des suicides, ce sont sans grande surprise toujours les hommes qui arrivent largement en tête de liste avec 75 décès contre 19 chez les femmes. C’est dans la catégorie des 41-50 ans que l’hécatombe est la pire avec 23 décès, donc 24,5% de l’ensemble des suicides.

Dans la catégorie des morts accidentelles, des 281 victimes, 174 sont des hommes et 107 des femmes.

Il y a eu légèrement moins de fatalités sur la route en 2021. On constate 34 décès reliés à une collision due à un véhicule de la route et neuf à leur renversement. On dénombre par ailleurs six piétons décédés après avoir été heurtés par un véhicule, le même nombre qu’en 2020.

Du côté des véhicules récréatifs, on parle de neuf décès attribuables à la conduite de VTT, cinq à celle de motoneiges, et deux en motocyclette.

Parmi les autres facteurs de mortalité accidentelle, 14 décès sont attribuables à une noyade (même nombre qu’en 2020), 74 à la suite de chutes au sol (-25*), 34 à l’usage de la drogue (+13), 24 à celle de médicaments d’ordonnance (-15), huit à l’hypothermie (+4), et deux à la suite d’un incendie de bâtiments (-7). En somme, 174 hommes sont décédés d’une mort accidentelle contre 107 femmes.

Le rapport du coroner en chef pour l’année 2021 comprend également quatre enquêtes ayant donné suite à des recommandations, soit celle concernant les décès de Michel Vienneau (blessures par balles à la suite d’une intervention policière à Bathurst le 12 janvier 2015), William Gregg (heurté par un billot à la scierie J. D. Irving de Sussex le 29 février 2016), Rodney Levi (blessures par balles à la suite d’une intervention policière à Sunny Corner en 2020) et Donald Hawkes (décédé après avoir été heurté par un camion de transport sur son lieu de travail en octobre 2017).

Le rapport inclut également un résumé de l’enquête sur Chantal Moore qui s’est déroulée en 2022. Cette dernière est décédée de blessures par balles à la suite d’une intervention policière survenue le 4 juin 2020 à Edmundston.

* Différence avec les statistiques publiées dans le rapport annuel du bureau du Coroner en chef de 2020