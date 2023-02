Soins de longue durée: le défenseur des aînés lance une enquête

Le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, Kelly Lamrock, veut examiner le système de soins de longue durée au N.-B. Il affirme que trop de gens ne reçoivent pas les soins nécessaires.

Kelly Lamrock affirme que son enquête n’a pas été provoquée par un événement en particulier.

Ce n’est donc pas la fermeture temporaire récente de deux foyers de soins de Neguac qui l’ont mené à lancer cet examen, mais plutôt l’état «déprimant» du cours normal des choses dans le secteur des soins de longue durée, soit que bon nombre de personnes n’ont pas accès aux soins qu’elles devraient recevoir.

Il affirme que son enquête portera notamment sur le nombre de personnes hospitalisées en attente d’avoir un lit dans un établissement de soins de longue durée.

«Il y a des gens qui devraient avoir un espace dans un foyer de soins ou un foyer de soins spéciaux qui sont malheureusement dans un hôpital, et à cause de la charge de travail incroyable des hôpitaux, ces gens-là n’ont pas les soins dont ils auraient besoin, et ça commence à avoir un impact sur le système de soins d’urgence.»

Dans les prochaines semaines, il annoncera un «conseil de direction» d’une douzaine de personnes qui l’aideront dans ce processus.

Il y aura également une étape de consultations publiques.

Kelly Lamrock affirme que les gouvernements s’affairent à régler les problèmes du système de soins de longue durée depuis une vingtaine d’années, mais que bon nombre de ces problèmes sont toujours d’actualité.

«Je ne sais pas si quelqu’un a déjà eu une solution à cela. Certainement pas moi, quand j’étais là», dit Kelly Lamrock, qui a été ministre du Développement social pendant quelques mois dans le gouvernement de Shawn Graham.

Il affirme qu’il espère présenter des recommandations qui mèneront à des améliorations dans le système alors que la population du N.-B. vieillit et que les besoins se font de plus en plus criants.