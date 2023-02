Transferts en santé: Higgs accepte l’offre d’Ottawa à contrecoeur

Le premier ministre Blaine Higgs affirme qu’il s’attend à ce que les provinces acceptent l’offre d’Ottawa pour augmenter les transferts en santé de 46,2 milliards $ sur dix ans, même s’ils auraient espéré avoir plus d’argent.

Après deux ans et demi d’un bras de fer entre les provinces et le fédéral pour augmenter les transferts en santé, les provinces cèdent à l’offre d’Ottawa.

«Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire qu’on a besoin d’aller de l’avant», dit Blaine Higgs.

Il affirme qu’il est prêt à accepter l’offre d’Ottawa. Selon lui, le gouvernement fédéral a aussi signalé qu’il s’agissait de son offre finale, ce qui tordait le bras des provinces pour accepter la somme proposée.

Mais selon lui, l’argent promis par Ottawa ne permettra pas de «résoudre [le problème] financier en santé».

Notons que dans sa dernière mise à jour financière, le gouvernement Higgs se dirigeait vers un surplus de fin d’année de 774 millions $.

Blaine Higgs affirme qu’Ottawa accepte d’augmenter les transferts en santé d’environ 1,2 milliards $ sur dix ans en plus d’ententes bilatérales qui permettront de verser d’autres fonds aux provinces.

L’augmentation des transferts en santé à elle seule représente environ 200 millions $ de plus par an pour le Nouveau-Brunswick, qui dépense à peu près 3,6 milliards $ en santé annuellement.

«C’est une petite augmentation comparée au coût du système de santé.»

Selon lui, cet argent devrait être dépensé pour améliorer l’accès aux soins primaires, pour améliorer l’accès aux chirurgies et pour créer un système de dossiers médicaux électroniques.

Il explique qu’il discutera avec le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, de la façon dont ces fonds seront dépensés au cours des prochains jours.

L’une des conditions d’Ottawa pour augmenter ces transferts était que les provinces rendent des comptes au gouvernement fédéral sur les dépenses de ces fonds et sur les résultats obtenus.

«Ce sera très clair, nous déterminerons quel montant doit aller où, et ensuite comment nous mesurerons le résultat et si on s’améliore», dit Higgs.

L’Opposition officielle à Fredericton espère que le gouvernement Higgs n’utilisera pas ces fonds pour afficher un surplus budgétaire et pour rembourser la dette publique.

Blaine Higgs affirme que tous ces fonds seront dépensés sur le système de santé.

«Nous allons pouvoir le dépenser, et ensuite, il s’agira de savoir quand nous recevrons [ces fonds]. Mais nous allons certainement les allouer directement à des améliorations.»