COVID-19: le nombre de cas se stabilise

Le nombre de cas confirmés et le pourcentage de positivité au virus de la COVID-19 sont demeurés relativement stables au cours de la dernière semaine. Idem pour les hospitalisations.

C’est ce que révèle le plus récent rapport hebdomadaire de la Santé publique sur l’évolution de la pandémie dans la province.

Au cours de la dernière semaine de déclaration, l’organisme rapporte avoir effectué 2245 tests PCR, et 379 d’entre eux se sont avérés positifs.

Si la situation globale semble stable, on déplore toutefois l’ajout de dix décès au tableau de bord de la province, portant ainsi le nombre à 822. Aucun d’entre eux n’est par contre survenu au cours de la dernière semaine. Il s’agit ainsi de décès dont le statut a changé. On parle d’un cas en avant août 2022, un en novembre, deux en décembre, et de six en janvier dernier.

Dans son bilan hebdomadaire, également dévoilé mardi, le Réseau de santé Vitalité rapporte pour sa part que 35 membres du personnel sont retirés du travail après avoir testés positifs à la COVID-19. S’il ne s’agit pas d’un sommet depuis le début de 2023, ce nombre demeure néanmoins en hausse comparativement à la semaine précédente (25). Près de la moitié du personnel absent en raison du virus se retrouve dans la zone sanitaire 6 (Acadie-Bathurst).

Au niveau du taux d’occupation des lits, le réseau demeure occupé avec un pourcentage moyen de 102% pour l’ensemble de ses établissements. De ce nombre, on compte 19 hospitalisations uniquement en raison de la COVID-19, dont deux patients qui se retrouvent aux soins intensifs.

Des éclosions ont notamment été rapportées dans les unités de Médecine et Médecine-Chirurgie de l’Hôpital Régional de Campbellton, ainsi qu’à l’unité de Réinsertion communautaire du Centre Hospitalier Restigouche.

Pour ce qui est du Réseau de santé Horizon, on rapporte un total de 47 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Quatre patients se trouvent pour leur part à l’Unité des soins intensifs. On dénombre par ailleurs sept éclosions à l’intérieur des différents établissements du réseau et un total de 60 membres du personnel mis à l’écart après avoir testé positifs.