Des jeunes joueurs de baseball de Moncton en mission humanitaire à Cuba 

Un groupe de jeunes de la région de Moncton vont vivre une expérience unique cette semaine à Cuba.

Une équipe de baseball M13 va disputer quatre parties face à des formations cubaines dans un voyage qui se veut aussi humanitaire.

En plus de leur propre équipement, les jeunes emportent avec eux des balles, des bâtons, des gants et toutes sortes de choses qu’ils vont offrir à leurs jeunes hôtes.

Alain Cormier et son groupe travaillent sur ce projet depuis près de quatre ans.

«Ce projet est né à travers une compagnie de Bridgewater, en Nouvelle-Écosse, qui organise des voyages de bienfaisance dans les Caraïbes», raconte-t-il.

Au cours des derniers mois, les jeunes ont organisé une collecte de fonds pour ramasser l’argent nécessaire au voyage, mais aussi pour acheter l’équipement destiné aux jeunes Cubains.

«On a déjà envoyé huit poches de hockey pleine d’items de toutes sortes qu’on a ramassé à travers la communauté. On apporte aussi avec nous 1200 balles de baseball neuves, mais aussi du matériel scolaire et des produits hygiéniques», précise celui qui est entraîneur adjoint et porte-parole du comité organisateur.

«Les jeunes vont vivre une expérience très enrichissante. Ils vont vraiment tirer les bénéfices de ce voyage quand ils seront sur place. Nous allons visiter une école et différents endroits dans la communauté», mentionne Alain Cormier.

«Les 13 jeunes vont voir comment ça se passe là-bas et comment ils sont chanceux de vivre ici au Canada. Ça va certainement leur ouvrir les yeux», ajoute-t-il.

«Ce n’est pas une équipe officielle. Ce sont des jeunes que nous avons invités de différentes équipes du baseball mineur de Moncton. Ce sont des jeunes sérieux à propos du projet et on sait qu’ils veulent vivre pleinement cette expérience unique.»

Plusieurs parents seront aussi de l’aventure à Cuba. En tout, la délégation néo-brunswickoise comprendra 47 personnes.

L’équipe disputera un total de quatre rencontres en six jours.

Une journée sera aussi consacrée à une clinique de baseball avec une équipe professionnelle cubaine.

Alain Cormier précise que l’objectif n’est pas nécessairement de remporter les quatres parties.

«On y va réellement pour participer. On ne sait même pas contre qui on va jouer. L’important, c’est l’expérience que nos jeunes vont vivre, peu importe l’adversaire ou le résultat. Tout le monde va jouer», assure-t-il.

«Les 13 jeunes vont aller au bâton dans chaque partie et on va utiliser le plus de lanceurs possible. On ne va pas garder tel ou tel lanceur pour un match en particulier pour aller chercher la victoire. On veut que les jeunes développent une camaraderie avec les équipes qu’ils vont affronter.»