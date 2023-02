Le Conseil récréatif de Bois-Blanc en cour pour récupérer son bingo

Comment s’y prendre pour retrouver une licence de bingo révoquée par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique? Réponse: faire appel aux tribunaux. C’est exactement la voie suivie par le Conseil récréatif de Bois-Blanc, qui est privé depuis presque dix mois de sa principale source de revenus.

Lundi matin, Me José Duguay, l’avocat du Conseil récréatif a entrepris un recours en justice pour faire invalider la révocation des licences de bingo qui a frappé sa cliente en avril 2022, alors qu’une vérification financière relevait des problèmes comptables récurrents.

La procédure opposait le Conseil récréatif (la requérante) au ministère de la Justice et de la Sécurité publique du N.-B., à la direction de la réglementation des jeux, des alcools et de la sécurité, au ministère des Finances et au Conseil du Trésor du N.-B. (les intimés).

La requête s’est déroulée devant le juge Réginald Léger de la Cour du Banc du Roi, à Bathurst.

Aux vues de la requérante, le processus de vérification qui s’est conclu par la révocation des licences de bingo a échappé aux principes de l’équité procédurale, entre autres parce que le Conseil récréatif de Bois-Blanc Inc. n’a pu bénéficier d’un droit d’appel.

Vérification de 2019

Selon Me Nathalie Thibault, l’avocate des intimés, les vérifications comptables menées en 2019 et 2021 ont révélé d’importants écarts entre les chiffres du Conseil récréatif et ceux des comptables du ministère des Finances.

En 2019, les recettes brutes surpassaient de 47 000$ les résultats vérifiés, tandis que le total des prix distribués, selon les vérificateurs, était supérieur de 112 000$ aux sommes que le Conseil récréatif indiquait avoir remises.

Le contrôle des ventes de cartes de bingo manquait de rigueur (les cartes vendues n’étaient pas entièrement comptées) et les gains des jeux ne furent pas entièrement rapportés.

«Les chiffres fournis doivent être précis», a expliqué Me Thibault. Alors que 15% des recettes doivent être conservés pour servir à des fins de bienfaisance, les vérificateurs ont découvert que 99,9% de recettes brutes avaient été distribuées.

Le Conseil récréatif de Bois-Blanc a alors été sommé d’adopter des mesures de contrôle plus rigoureuses. En outre, un permis «probatoire» (temporaire) lui a été accordé.

À l’été 2020, le Conseil récréatif affirmait avoir modifié ses pratiques. Les cartes de bingo étaient désormais comptées avant et après la vente, ce qui permettait de conclure: «Ça marche très bien!» En réponse, le registraire a délivré un permis jusqu’à la fin de l’année.

La période de probation a encore été prolongée et d’extension en extension, les licences seront renouvelées plusieurs fois, notamment en raison de la pandémie.

Vérification de 2021

En 2021, une deuxième vérification a révélé que les problèmes découverts précédemment n’avaient pas été corrigés.

Le nombre de cartes distribuées aux vendeurs n’était pas indiqué ou était «inadéquat». Autrement dit, toutes les cartes n’avaient pas été comptées.

«Il y avait un manque de contrôle et de rapprochement entre les feuilles de contrôle et les dépôts», a résumé l’avocate du gouvernement.

L’écart entre les chiffres produits par la requérante et ceux des vérificateurs s’est davantage creusé. La valeur de prix remis, selon les rapports financiers du Conseil récréatif, s’élevait à plus de 578 000$, alors que ce chiffre, après vérification, atteignait à peine 356 000$, une différence de 212 000$.

«Les mêmes erreurs ont été constatées en 2019 et en 2021, a conclu Me Thibault. Les mêmes problèmes revenaient, et ce, en dépit du fait qu’on (le gouvernement) les avait avisés, et en dépit du changement qu’ils disaient avoir apporté, rien n’avait changé.»

Le 6 avril, le registraire écrivait à Nathalie Savoie (la présidente du Conseil récréatif) pour lui annoncer que la situation n’ayant pas été corrigée, les bingos «doivent cesser». Le 20 avril suivant, le ministère a réitéré sa décision en précisant que les licences étaient révoquées.

«La requérante a eu deux ans pour corriger les problèmes relevés par la vérification de 2019», a indiqué Me Thibault.

Équité procédurale

L’avocat de la requérante, José Duguay, estime que la décision de révoquer les licences de bingo n’a pas été prise dans le respect de l’équité procédurale.

Il a expliqué que la lettre du 6 avril faisait cas d’une politique ministérielle, mais n’indiquait pas précisément quels articles de lois avaient été violés. Aussi, cette pièce de correspondance ne ferait mention d’aucun processus d’appel.

La perte des licences est dévastatrice pour la requérante, a-t-il laissé entendre.

«C’est la peine capitale!»

Me Duguay croit d’autre part que la vérification «a été mal faite» parce qu’elle ne se limite pas aux dépenses admissibles (strictement liées aux bingos), mais tient compte des «dépenses d’ensemble (du centre récréatif)».

«Les vérificateurs ont pris toutes les dépenses en compte. Ils y sont obligés», a rétorqué Me Thibault.

Me Duguay a également soutenu que les vérifications qui ont mené à la révocation des licences de la requérante découleraient d’une plainte formulée par d’anciens membres du Conseil récréatif de Bois-Blanc.

«Certaines personnes qui étaient membres et qui ont été expulsées […] sont continuellement revenues à la charge contre la requérante (le Conseil récréatif). La plainte vient de ces personnes-là.»

«Jamais la requérante n’a été informée de cette plainte», qui aurait été faite en 2019, selon Me Duguay.

«S’il n’y a pas de plainte, il n’y a pas de vérification».

L’avocate du gouvernement n’a pas laissé passer cette assertion.

«La plainte n’est pas l’élément déclencheur de la vérification, a-t-elle répondu. Même si une plainte peut déclencher une vérification, les vérifications peuvent être faites de façon aléatoire.»

Et si la requérante dit avoir subi un «traitement discriminatoire ou partial, a ajouté Me Thibault, elle n’en a pas apporté la preuve».

Avant de clore l’audience, le juge Léger a demandé à l’avocat de la requérante de préciser les mesures de redressement sollicitées.

«On (la requérante) demande que la décision soit annulée et la licence remise dans la même condition qu’au moment où elle a été révoquée: renouvelable pour un an.»

L’affaire sera prise en délibéré par le juge Léger, qui a cependant affirmé que des contraintes administratives pourraient retarder sa décision.