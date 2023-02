Pénurie de personnel: les districts scolaires engagés dans une course contre la montre

Le temps presse de plus en plus afin d’assurer une relève dans le domaine de l’éducation.

Selon ses plus récentes projections établies en octobre 2022, ce sont 934 employés – principalement des enseignants, mais aussi d’autres membres du personnel – regroupés dans les trois districts scolaires francophones de la province, qui seront admissibles à un départ à la retraite d’ici les 10 prochaines années.

C’est le District scolaire francophone Sud qui verra le plus grand nombre d’employés se retirer avec 390. Le District scolaire francophone du Nord-Est suit avec 340 membres du personnel, alors que le District scolaire francophone du Nord-Ouest perdra 204 enseignants et autres membres de son personnel.

Même si son district scolaire est celui qui affiche les chiffres les moins élevés, le directeur général du district du Nord-Ouest, Luc Caron, mentionne toutefois que cette perte représenterait près de 50% du nombre d’enseignants.

«Vous pouvez vous imaginer le travail colossal qui s’en vient dans les prochaines années pour arriver à combler ce manque énorme. C’est à suivre», a-t-il déclaré.

«(Le manque de main-d’oeuvre) est un problème que l’on voyait venir, mais on a aussi des conventions collectives à suivre, ce qui fait que ce n’est pas toujours facile d’offrir (des postes) comme ça, étant donné que l’on doit suivre certaines balises», a ajouté la directrice des ressources humaines, Caroline Thériault.

Au sujet des défis liés au recrutement de personnel dans les écoles, le porte-parole du ministère, Benoît Lanteigne, a expliqué que plusieurs raisons peuvent être évoquées.

Il y a tout d’abord le vieillissement du personnel. De 2020 à 2022, le nombre de postes vacants enregistrés au Nouveau-Brunswick a été de 211 dans le secteur anglophone et de 89 dans le secteur francophone en raison des départs à la retraite.

Ensuite, la diminution des inscriptions aux programmes de baccalauréat, de 2009 à 2019, a aussi eu un impact.

Au nombre des autres raisons évoquées par le ministère on y retrouve: le nombre limité de places dans les programmes postsecondaires; le taux de maintien en poste moyen de 67% pour les nouveaux diplômés du baccalauréat en éducation; une forte demande de programmes d’immersion en français; un concours international de ressources pédagogiques; et un manque de programmes accessibles pour former des éducatrices et éducateurs spécialisés.

Du côté du District scolaire francophone Sud, la pénurie de personnel est un défi, certes, mais il y a aussi le fait que les écoles du district se trouvent en situation de minorité linguistique.

«Comme nos membres du personnel doivent parler et comprendre le français, notre bassin de personnes candidates est plus restreint que celui d’un district anglophone, par exemple», indique Jean-Luc Thériault, directeur des relations stratégiques du DSFS.

La pénurie de main-d’œuvre est aussi accentuée par la croissance du district depuis plusieurs années, qui accueille aujourd’hui plus de 16 320 élèves. À titre de comparaison, on en accueillait un peu plus de 14 000 en 2016.

Selon la présidente de l’Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, la province a connu des vagues de manque de personnel dans le passé. Cependant, elle reconnaît que cette fois-ci, il ne s’agit pas que d’un phénomène passager.

«Il faudra créer des stratégies avec le ministère de l’Éducation et les districts scolaires pour nous assurer d’avoir une meilleure planification du personnel enseignant et une stratégie de rétention.»

Elle avoue qu’avec les taux d’absentéisme élevés qui ont frappé certains districts au cours des dernières semaines, la question de la main-d’œuvre n’est pas qu’une problématique du futur.

«C’est certain que pour compenser, on a nos enseignants non brevetés (…) Nos enseignants non brevetés sont là pour mettre le “plaster” sur une grosse plaie. Ça nous aide, mais on sait qu’à long terme, ce n’est pas viable. L’objectif est d’avoir des gens brevetés qui sont capables d’enseigner et qui ont tous les autres cours connexes qui leur permettent de bien mener à terme la tâche d’enseignant.»

Renouvellement de l’intérêt pour l’éducation

Un certain retour de l’intérêt pour le domaine de l’éducation pourrait atténuer les effets des départs à la retraite et assurer une certaine relève dans les écoles du Nouveau-Brunswick.

En vue d’appuyer les efforts de recrutement des districts scolaires, le ministère de l’Éducation dit collaborer avec les établissements d’enseignement postsecondaire pour créer davantage de places au baccalauréat en éducation.

Par conséquent, en septembre 2022, plus de 90 nouvelles places ont été offertes aux futures personnes enseignantes.

«À cet égard, l’Université de Moncton a augmenté le nombre de places il y a quatre ans, triplant ainsi le nombre de diplômés prévus et ce, dès 2022-2023», a laissé entendre Benoît Lanteigne.

La doyenne de la faculté d’éducation de l’Université de Moncton, Marianne Cormier, confirme que l’intérêt pour les études en éducation a repris de la vigueur.

Elle a révélé qu’en 2019, 333 étudiantes et étudiants étaient inscrits dans les divers programmes alors qu’en 2023, ce nombre est passé à 618.

Une trentaine de diplômes en éducation ont été décernés en 2019. Il devrait y avoir une centaine de diplômés cette année.

«Il est certes difficile de prédire l’avenir, mais nous anticipons maintenir nos chiffres pour plusieurs années. Nos inscriptions fluctuent habituellement avec le marché du travail. Quand il y a des postes en enseignement, nous avons des inscriptions. Nous avons une équipe de recruteurs qui font de l’excellent travail», a mentionné Mme Cormier.

Par ailleurs, M. Lanteigne a indiqué qu’une seconde cohorte a également amorcé le programme de baccalauréat en éducation à temps partiel en ligne de l’Université de Moncton.

Selon lui, ce genre d’initiatives ont pour but d’accroître le nombre de diplômés du baccalauréat en éducation au cours des prochaines années.

Diversifier les efforts de recrutement

L’augmentation du nombre de diplômés universitaires est une bonne chose en soi, mais les écoles doivent tout de même réussir à les embaucher lorsqu’ils accèdent au marché du travail.

Dans une récente présentation faite aux membres du conseil d’éducation du DSFNO, la directrice du secteur des ressources humaines du district, Caroline Thériault, indique que des initiatives ont été mises en place afin d’améliorer la relève dans le domaine de l’éducation.

Elle a notamment parlé du programme de baccalauréat médiatisé en enseignement primaire, qui a été élaboré en partenariat avec le ministère de l’Éducation et l’Université de Moncton.

Elle a expliqué que les gens qui ont un baccalauréat en dans certains domaines autre que celui de l’Éducation pourraient, par l’entremise de l’Université de Moncton, obtenir le dit baccalauréat qui leur donne leur brevet en enseignement.

«C’est une façon d’aller chercher des gens qui ont peut-être les capacités pour enseigner dans nos écoles et les accompagner pour qu’ils puissent obtenir leur brevet.»

Mme Thériault a aussi indiqué que le DSFNO avait aussi développé un projet leur permettant d’offrir plus rapidement des contrats aux étudiants qui termineront leur baccalauréat en éducation ou qui le termineront au cours des prochaines années.

Selon elle, l’objectif est que le district devienne un endroit attrayant, autant pour les étudiants originaires du Nord-Ouest que ceux provenant de l’extérieur de la région.

La participation aux foires de l’emploi et des partenariats avec des retraités sont aussi des éléments nouveaux au DSFNO. On a également simplifié les offres d’emplois afin d’attirer un plus grand nombre de candidats potentiels.

«Je ne suis pas au courant d’incitatifs provinciaux, mais, au niveau du Nord-Ouest, tout ce qui est en notre pouvoir de faire, on le fait», a indiqué Caroline Thériault.

Les autres districts ont aussi dû jouer d’audace afin d’attirer des candidats potentiels. Le District scolaire francophone du Nord-Est a, l’été dernier, organisé une activité d’embauche tout en un afin de pourvoir des postes vacants et ainsi de renverser la vapeur dans le processus de recrutement du personnel.

Pour sa part, l’équipe du DSFS a développé, au printemps 2022, une stratégie qui se concentre sur deux volets principaux, soit le recrutement et la fidélisation du personnel.

Selon Jean-Luc Thériault, la stratégie prévoit ses interventions sur les scènes locale, nationale et internationale selon certains axes stratégiques.

Le district a également élaboré une stratégie de recrutement pour le baccalauréat médiatisé en éducation primaire de l’Université de Moncton, fait une demande de financement auprès de Patrimoine canadien pour le recrutement et la rétention de personnel enseignant francophone en milieu minoritaire (la demande a été acceptée), et procédé, en 2021, à la création du poste de coordonnateur/coordonnatrice du recrutement et de la fidélisation.

L’équipe de recrutement du DSFS a aussi organisé une rencontre virtuelle destinée aux étudiants universitaires de partout au pays, organisé des activités de réseautage en présentiel avec les universités de la province et participé à des foires d’emploi sur les scènes provinciale, nationale et internationale.

De son côté, la présidente de l’AEFNB a confirmé qu’une réunion, regroupant l’association, ainsi que des membres du ministère de l’Éducation et des districts scolaires francophones – afin de notamment discuter du sujet du recrutement de nouveaux enseignants – devrait avoir lieu prochainement.

«Ça doit avoir lieu, car il faut que ça avance et il nous faut une stratégie viable et réalisable.»

«On veut que l’association soit un agent de liaison entre tous ces partenaires et faire partie des discussions pour amener une stratégie quinquennale de recrutement et de rétention du personnel enseignant.»

De plus, les enseignants sont également en processus de négociation de leur nouvelle convention collective. Mme Brideau croit que le facteur du recrutement fait partie des arguments figurant dans tout ce processus.

«On ne peut pas aller en détail, car on ne négocie pas sur la place publique, mais ça fait partie des discussions.»